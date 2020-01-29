إطلالات شتوية مختلفة بأسلوب سيلينا غوميز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يناير 2020 04:42 مساءً - رصدنا مؤخرًا عددًا من الاطلالات المميزة التي اعتمدتها سيلينا غوميز Selena Gomez في مناسبات ومشاوير مختلفة، وقد تميزت هذه الاطلالات بأنها جمعت بين النمط الشبابي مع لمسات أنثوية جذابة، وهي الآن في صدد إطلاق ألبومها الجديد، ولهذا فإنّ اطلالاتها كثيفة نوعًا ما في هذه الفترة، وتنسيقها الأزياء التي تعتمدها متنوعة ومبتكرة، وقد جمعنا بالصور اطلالات شتوية مختلفة بأسلوب سيلينا غوميز Selena Gomez لتستوحي منها بعض الأفكار المميزة، وإليكِ بعض الأمثلة.



اطلالة مريحة كاجوال في الجينز نسقتها سيلينا غوميز:

لوك شبابي في الجينز نسقته سلينا غوميز



شاهدنا سيلينا غوميز Selena Gomez وقد اعتمدت اطلالة كاجوال ذات طابع عملي وأنيق، وقد اختارت فيها بنطلون جينز أزرق بقصة أرجل واسعة، نسقت معه توب ياقة عالية باللون البيج، وأكملت اللوك بحذاء وشنطة يد باللون العسلي، وأقراط ذهبية بارزة.





تنسيق كاجوال اعتمدته سيلينا غوميز:

تنسيق شتوي كاجوال اعتمدته سيلينا غوميز



لوك كاجوال ذو طابع رياضي أنيق اعتمدته سيلينا غوميز Selena Gomez وقد اختارت فيه تنسيقًا باللون الرمادي، عبارة عن قميص واسع وبنطلون فضفاض، نسقت معهما حذاءً رياضيًّا أبيض من بوما Puma ومع اللوك اختارت معطفًا شتويًّا طويلًا وأقراطًا بارزة باللون الأبيض.

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اطلالة مسائية مميزة اعتمدتها سيلينا غوميز:

تنسيق يجمع بين الأناقة والعصرية نسقته سيلينا غوميز





لوك مسائي جمع بين الأناقة والعصرية نسقته سيلينا غوميز Selena Gomez وقد اختارت فيه بنطلونًا ذهبيًّا ميتالك بقصة أرجل واسعة، مع توب ناعمة باللون الأسود، ومن فوقهما ترانشكوت طويل باللون البيج، وأكملت اللوك بحذاء أسود ونظارات شمسية بإطار مستدير مستوحًى من السبعينيات.



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سيلينا غوميز في لوك أنيق باللون الأسود:

إطلالة أنيقة في فستان ماكسي أسود اعتمدتها سيلينا غوميز



اطلالة شتوية أنيقة اعتمدتها سيلينا غوميز Selena Gomez وقد اختارت فيها فستان ميدي من الحرير والدانتيل باللون الأسود، ومن فوقه نسقت معطفًا رسميًّا طويلًا باللون الأسود، مرصعًا بحباب براقة من الخرز الذهبي وأطراف أكمامه زينها الريش الأسود، وأكملت اللوك بحذاء كلاسيكي باللون الأسود.



اطلالات شتوية مختلفة بأسلوب سيلينا غوميز Selena Gomez نسقتها للمشاوير الكاجوال والرسمية، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار لتتألقي بأسلوب عصري وأنثوي جذاب.

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