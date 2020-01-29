فساتين سهرة باللون الذهبي لإطلالة ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يناير 2020 04:42 مساءً - برزت فساتين السهرة باللون الذهبي خلال عروض أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم ربيع 2020. فأطلت العارضات على المنصات بموديلات تفيض أنوثة وفخامة بفضل القصات المميزة والتطريز فائق الدقة.





أكتشفي مجموعة من فساتين سهرة باللون الذهبي واختاري منها ما يناسبك بحسب شكل الجسم.









فساتين سهرة بياقة عالية موضة 2020

Maison Rabih Kayrouz

نجحت فساتين السهرة المصممة بياقة عالية في شق طريقها إلى منصات عروض أسبوع باريس للهوت كوتور، أغلب الموديلات تميزت بالقصة المستقيمة كما في القطع التي رصدناها لدى ماركات ميزون ربيع كيروز Maison Rabih Kayrouz وجورج حبيقة Georges Hobeika، ستايل يؤمن لكِ إطلالة محتشمة ولكن أنتبهي فهذا الموديل لا يناسب صاحبات القوام التفاحة، اعتمديه فقط في حال كنت نحيفة الكتفين والصدر.

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فساتين سهرة V Neck من أسبوع باريس

Azzaro



خصصت دور الأزياء جانب كبير من مجموعاتها الجديدة من أزياء الكوتور لفساتين السهرة المصممة بقبة V Neck، خطفت عارضات جورج حبيقة Georges Hobeika الأنظار بالفساتين الـ A Line المحبوكه بتطريز مزيج بين الفضي والذهبي كما أحببنا فستان أزارو Azzaro المميز بالتنورة البليسيه، تساهم هذه الموديلات في تنحيف الجزء العلوي من الجسم ومنح القامة مدى أطول.

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فساتين سهرة مزينة بشق جانبي من أسبوع الكوتور

Alexandre Vauthier



ركزت أشهر الدور العالمية على فساتين السهرة المزينة بشق طويل على الجانب، ستايل مميز يحاكي ذوق الجريئات لا سيما قصيرات القامة حيث يساهم في إطالة القسم السفلي من الجسم، طالعي أجمل التصاميم التي زينت عروض ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier وزياد نكد Ziad Nakad.





فساتين سهرة مزودة بحزام موضة ربيع 2020

Antonio Grimaldi



أدرجت دور الأزياء العالمية تشكيلة من فساتين السهرة المزينة بأحزمة، أحببنا الأحزمة المخمل الرفيعة لدى المبدع اللبناني إيلي صعب Elie Saab والأحزمة الذهبية العريضة التي زينت إطلالات عارضات أنطونيو غريمالدي Antonio Grimaldi، نرشح هذه الصيحة لصاحبات الخصر النحيل.

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