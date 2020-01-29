عبايات سوداء جذابة من وحي الفاشينيستا لاطلالتك النهارية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يناير 2020 04:42 مساءً - اطلالتكِ بالعبايه في أوقات النهار تحتاج تصميمات مريحة، وبالوقت نفسه لا تتخلي فيها عن أناقتكِ، مع لمسة مميزة لتنسيق عصري مع موديل العبايه، وهو أكثر ما تركز عليها الفاشينيستات، لا سيما باختيار العبايات السوداء.

وباللون الفخم الأسود للعبايه، إليكِ موديلات عصرية من وحي مدونات الموضة، وكيفية توظيفها لاطلالة نهارية أنيقة.

العبايه المعطف من وحي الفاشينيستا جوري

العبايه المعطف من وحي الفاشينيستا جوري

اختارت الفاشينيستا جوري بأجدد اطلالتها هذا الستايل للعبايه المعطف المفتوحة، وهي من الستايلات الأنيقة التي يمكنكِ اختيارها لاطلالتكِ بالنهار، يمكنكِ تنسيقها مع الجينز عالي الخصر وتوب الصوف، والسنيكرز.

أو لاطلالة رسمية اعتمديها مع فستان بسيط سادة مع حجابكِ باللون الأسود، وشنطة كلاسيكية ميني أو متوسطة الحجم، والكعب المدبب.

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عبايه سوداء لاطلالة أنيقة مع الرسومات الهندسية من وحي دلال التميمي

عبايه سوداء لاطلالة أنيقة مع الرسومات الهندسية من وحي دلال التميمي

أعجبنا هذا الموديل من وحي الفاشينيستا دلال التميمي، وهو مناسب لصاحبات الذوق الراقي، باختيار موديل بسيط مع قصة منسدلة واسعة، تخفي عيوب القوام، ورسومات هندسية مثلثية باللون الأبيض.

والمميز بهذا الموديل أنه يمكنكِ تنسيقه بأكثر من طريقة مختلفة ترتديها، فالعبايات باللون الأبيض مع الأسود يناسبها الكثير من الألوان للشنط والجزم.

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عبايه سوداء نص كم من عفراء وهبي

عبايه سوداء نص كم من عفراء وهبي

للمسة أكثر شبابية وتنسيق مختلف، هذا الموديل للعبايه السوداء بنص كمّ مناسبة أكثر للشابات والمراهقات، من الممكن أن تعتمديه للجامعة، أو بأوقات التسوق مع الصديقات.

ارتدتها عفراء وهبي مع بلوزة بأكمام طويلة باللون الروز والأسود، وتنورة عالية الخصر لاطلالة ناعمة ومحتشمة.

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العبايه الصوف بأسلوب شهد الزهراني مناسبة لشتاء 2020

العبايه الصوف بأسلوب شهد الزهراني مناسبة لشتاء 2020

اختارت شهد الزهراني هذا الموديل للعبايه السوداء المفتوحة مع الجيوب الكبيرة مناسبة لشتاء 2020، نسقيها بحسب ذوقكِ، لا سيما مع اللوك المحايد، مع توب وبنطلون أسود وسنيكرز كالتي اعتمدها شهد.

ويناسب هذه العبايه الشنط الكروس الكاجوال، أو كبيرة الحجم لاطلالة عملية أكثر، لخروجاتكِ طوال اليوم.

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