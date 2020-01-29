ياسمين رئيس في إطلالات جريئة وأسلوب عصري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يناير 2020 04:42 مساءً - ياسمين رئيس من النجمات العربيات اللواتي يمتلكن حضورًا مختلفًا واطلالات لافتة، وقد رسمت لنفسها عبر السنوات خطًّا مختلفًا في مجالات متنوعة منها مجال الموضة، ولهذا فنحن نراها وفي مختلف المناسبات في تنسيقات ذات طابع جريء وأسلوب عصري، أحيانًا تحسن تنسيقها وأحيانًا تقع في فخ البهرجة، وقد جمعنا بالصور بعض أبرز اطلالات ياسمين رئيس التي نسقتها في مناسبات مختلة، لتلقي نظرة قريبة على أسلوبها في الموضة، لا سيما في المناسبات الرسمية وعلى السجادة الحمراء.



ياسمين رئيس في الشورت في أحدث اطلالاتها:

تنسيق أنيق في الشورت اعتمدته ياسمين رئيس في أحدث اطلالاتها



رصدنا اطلالة مميزة لـ ياسمين رئيس اختارتها لحضور عرض فيلمها الجديد، وقد جمعت فيها بين الأناقة والعصرية حيث اختارت شورت قصيرًا من الجلد باللون الأسود، ومعه نسقته سويتر ناعمة باللون الأبيض زينت خصرها بحزام مبتكر، وأكملت اللوك بجزمة عالية وصل طولها حد الركبة، وحقيبة كتف صغيرة باللون الأسود.





تنسيق ذو طابع شبابي نسقته ياسمين رئيس:

ياسمين رئيس في تنسيق في الشورت





اطلالة أُخرى رصدناها لـ ياسمين رئيس في الشورت على السجادة الحمراء، وقد حملت طابعًا ذكوريًّا لكن بتنسيق أنثوي أنيق، حيث اختارت شورت رماديًّا قصيرًا مع قميص أسود، ومن فوقهما نسقت معطفًا متوسط الطول ياقته مصنوعة من الجلد، وأكملت اللوك بحذاء كاحل مطاطي وحقيبة كتف أنيقة.

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فستان ذهبي مزين بالشراريب اختارته ياسمين رئيس:

فستان ذهبي مزين بالشراريب اختارته ياسمين رئيس





على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، شاهدنا ياسمين رئيس في اطلالة مزدحمة وقد اختارت فيها فستانًا من الشيفون الأسود المطرز بالخيوط والشراريب الذهبية بقصة ضيقة، وياقة مفتوحة على شكل حرف V، وقد نسقت معه شنطة يد ذهبية براقة، وصندلًا أسود بكعب عالٍ.



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ياسمين رئيس في فستان براق من يوسف الجسمي:

فستان براق من يوسف الجسمي اعتمدته ياسمين رئيس





أما في مهرجان القاهرة فقد اختارت ياسمين رئيس فستانًا براقًا من يوسف الجسمي Yousef Aljasmi باللون البيج، مرصعًا بحبات ناعمة من الكريستال، وكنا قد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العالميات والعربيات في الفستان نفسه أو في تصميم مشابه، وقد نسقت معه ياسمين حذاءً براقًا بكعب عالٍ من كربستيان لوبوتان Christian Louboutin ومجموعة من الخواتم الماسية، واعتمدت تسريحة شعر مبتكرة.



اطلالات جريئة ومتنوعة اعتمدتها ياسمين رئيس في مناسبات مختلفة وعلى السجادة الحمراء، أثبتت من خلالها أنّ أسلوبها في الموضة مختلف ومتمرد.

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