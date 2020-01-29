ملابس محجبات باللون الزيتي لصاحبات البشرة الخمرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يناير 2020 04:42 مساءً - اللون الزيتي من الدرجات التي تمنح صاحبات البشرة الخمرية أناقة وجمالًا، ويُبرز لون الجلد لديهن، ولهذا لا نستغرب عندما تعتمد نجمات العالم اللاتي يتمتعن بهذا اللون للبشرة، درجات الزيتي المختلفة باطلالاتهن.

أما بالنسبة للمحجبات، فالأمر لا يختلف أيضًا، فيمكنكِ أيضًا تنسيق هذا اللون بطريقة رائعة تناسب حجابكِ، وإبراز جمال لون بشرتكِ الخمرية.

اطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك من مرمر محمد

اطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك من مرمر محمد

مرمر محمد من صاحبات البشرة الخمرية، وهي من مدونات الموضة المحجبات اللاتي يعتمدن هذه الدرجات بشكل كبير، كاختيارها للبليزر باللون الزيتوني، مع حزام الخصر، لتنسيق شنطة كريستيان ديور Dior كبيرة الحجم معه بدرجة الزيتي المميزة، مع الكعب العالي الجلد بالدرجات نفسها المستوحاة من أجواء الغابة، لتنسقها مع تنورة أضافت لمسة غاية في الأنوثة لاطلالتها.

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دلال الدوب بقميص مخطط باللون الزيتوني

دلال الدوب بقميص مخطط باللون الزيتوني

دلال الدوب اختارت هذا اللون بالقميص المخطط القصير، لتعتمده مع تنورة سوداء مكسرة، لاطلالة كاجوال مريحة وعملية، بخاصة وأنها اختارت جزمة من دون كعب لتناسبها أكثر باطلالتها النهارية.

ومع هذا اللوك من الافضل أن تعتمدي حزام الخصر، لتُبرزي رشاقتكِ بخاصة وإن كان القميص واسعًا، مع التنورة المنفوشة نسبيًّا.

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الجاكيت الزيتي الفرو قطعة أنيقة بخزانتكِ نسقيها من وحي إسراء عثمان

الجاكيت الزيتي الفرو قطعة أنيقة بخزانتكِ نسقيها من وحي إسراء عثمان

لاطلالة كاجوال سريعة وعملية من الممكن أن تعتمديها للجامعة مثلًا، إليكِ هذا الجاكيت من جلد الخروف بأسلوب الفاشينيستا إسراء عثمان، نسقيه بكل بساطة مع الجينز، وتوب صوفية برقبة عالية.

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وللمسة شبابية مبهجة، من الممكن أن تنوعي قليلًا بألوان الحجاب، مثل لفة التوربان التي اختارتها إسراء مع هذا اللوك، وهو يناسب أيضًا الستايل الكاجوال للجاكيت.

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الكارديغان الطويل والبنطلون الواسع باللون الأخضر الزيتي من وحي سمر شاكر

الكارديغان الطويل والبنطلون الواسع باللون الأخضر الزيتي من وحي سمر شاكر

هذه الدرجة من الأخضر الداكن أو الزيتي لها سحر خاص، اعتمدتها الفاشينيستا سمر شاكر بطريقة أنيقة، باختيار البنطلون الواسع عالي الخصر، مع الكارديغان الطويل، ونسقتهما مع بلوزة بيضاء واكسسوارات فضية.

وهذا اللوك يتمتع بلمسة كلاسيكية، مناسبة لأيامكِ المهمة في العمل مثلًا، أو مقابلاتكِ الرسمية في النهار أو بعد الظهر.

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