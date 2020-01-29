قفاطين النجمات موضة 2020 بحسب شكل الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يناير 2020 04:42 مساءً - تلجأ النجمات إلى القفاطين للحصول على إطلالة أنيقة تعكس هويتهن الشرقية، شاهدي أجمل اطلالاتهن واستوحي منها أجمل موديلات القفاطين وطرق تنسيقها بأناقة لتتفردين بأسلوبك الخاص في السهرات الهامة.



قفاطين بتطريز عمودي من وحي النجمات

قفاطين بتطريز عمودي من وحي النجمات



تختار النجمات عادة القفاطين محددة الخصر والمزدانة بتطريز ذهبي عمودي، ستايل كلاسيكي يساعد من ترتديه في إكتساب مزيد من الطول، لذا فهو من أنسب القطع للقصيرات، استوحي من اطلالة النجمة أمل العوضي التي تألقت بقفطان من توقيع سلمى بنعمر Selma Benomar والإعلامية أروى التي ظهرت في إحدى جلسات التصوير بقفطان أبيض مطرز بالذهبي.



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قفاطين بالألوان الداكنة على غرار النجمات

قفاطين بالألوان الداكنة على غرار النجمات





تفضل النجمات القفاطين المصممة بألوان داكنة والتي تساعد في تنحيف الجسم لا سيما اللون البرغندي الذي تألقت به أسماء لمنور من توقيع Hind Lamtiri ولجين عمران بقفطان من Laila Amraoui ، كذلك لفتتنا أناقة النجمة سميرة سعيد بالقفطان الأسود المفتوح من الأمام والذي نسقته مع بنطال جينز داكن في احدى حفلاتها.



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قفاطين مغطاة بالتطريز على طريقة النجمات

قفاطين مغطاة بالتطريز على طريقة النجمات



تعشق النجمات القفاطين المغطاة بالتطريز وعادة ما يقع اختيارهن على الموديلات المحبوكة بتطريز من نفس لون القفطان مثل الموديل الأرجواني الفاتح الذي ظهرت به مؤخرًا النجمة بلقيس فتحي من توقيع Sophia Benyahia Kaftan ، كما أعجبتنا إطلالة النجمة نوال الكويتية بالقفطان الأنيق من توقيع زهير مراد Zuhair Murad، نرشح هذا الستايل للنحيفات حيث سيوحي أنهن أكثر إمتلاءًا.

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قفاطين من دون تطريز من وحي النجمات

قفاطين من دون تطريز من وحي النجمات



لجأت الكثير من النجمات إلى القفاطين أحادية اللون الخالية من أي تطريز، أبرزهن الإعلامية ريا أبي راشد التي تألقت بقفطان فوشيا بقصة A Line فضفاضة والإعلامية رؤى الصبان التي تعشق القفاطين الناعمة التي تحمل توقيع ماركة Al Mkamareya Kaftan، تناسب هذه الموديلات ممتلئات القامة.

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