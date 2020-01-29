"خضعت لجلسات أكسجين".. تفاصيل تطورات الحالة الصحية لـ بسمة وهبة

تحدث مصدر مقرب، من الإعلامية بسمة وهبة، رفض ذكر اسمه، عن تطورات الحالة الصحية للإعلامية عقب نجاتها من احتراق غرفتها، بسبب اشتعال جزء من الدفاية، في ظل تداول صور لها داخل إحدى المستشفيات، خلال وضع أجهزة تنفس صناعي على وجهها.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنها نقلت إلى إحدى المستشفيات، أمس، وخضعت لجلسات أكسجين لإسعافها، بسبب اختناقها بفعل دخان حريق، ما منعها من الظهور أمس في برنامجها "كل يوم" على قناة "أون أي"، بصحبة الإعلامي خالد أبو بكر، كما أنها أجريت الفحوصات الطبية اللازمة.

وأضاف المصدر أن الإعلامية عادت إلى منزلها، أمس، مؤكدا: "هي دلوقتي كويسة الحمد لله.. وعدت من الوعكة الصحية بتاعة امبارح".

بسمة وهبة تعلن عن نجاتها من حريق غرفتها

شاركت بسمة وهبة متابعيها عبر إنستجرام، تفاصيل ما حدث قائلة: "مهما حكيت مش هتصدقوا النار اللي ولعت عندي في الأوضة، وربنا نجاني ولحقتها الساعة 5 الفجر.. عملت رخامة فوق الخشب، ومع ذلك مكنش كفاية.. الحمد لله على كل حال.. ربنا نجاني.. لو كنت اتأخرت شوية وأنا نايمة كانت النار ولعت في الأوضة".

نصائح للتعامل مع الدفاية بأمان

وللحماية من مخاطر الدفاية، قدم موقع "wiki how" نصائح للتعامل معها، أبرزها :

1- يجب تنظيفها بشكل دوري.

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2- تحفظ بمكان جاف، طيلة فترة التخزين.

3- يجب فحص الدفايات من قبل المختصين بشكل مستمر للتأكد من صمامات الغاز، وكذلك قبل تشغيها.

4- التأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية، والمشترك في كل مرة قبل تشغيل الدفاية الكهربائية.

5- فتح النافذة عند استخدام الدفاية، لتجنب الاختناق.

6- وضعها بعيدًا عن الأقمشة، وخصوصًا الحراير والستان.

7- يجب وضع الدفاية بعيدا عن السجاد ذي الخيوط "البلوستر".

8- تجنب الوصلات الكهربائية، لتجنب "السخونة".