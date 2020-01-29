"لا تهمل الإفطار".. 6 حيل لحرق مزيد من السعرات الحرارية

لسنوات، جرى تسويق المنتجات مع وعد بالمساعدة على حرق المزيد من السعرات الحرارية، لكن هل هناك أي شيء يمكن فعله لزيادة عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك يوميًا؟، ليتحول جسمك بدوره إلى ماكينة حرق سعرات وخاصة في الشتاء.

تشير الأبحاث إلى أنّ هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها زيادة حرق السعرات الحرارية، نرصدها في التقرير التالي حسب موقع "ويب مد".

شرب القهوة الخضراء أو الشاي الأسود

الكافيين منبه، وتميل المنشطات إلى زيادة السعرات الحرارية التي تحرقها، لأنّها تعطيك انطباعًا قصير المدى بأنّ لديك طاقة أكثر، ما يعني أنّك تتحرك أكثر. الكافيين قد يسبب أيضًا تغيرات أيضية في الجسم يمكن أن تؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية.

الدراسات أشارت إلى أنّ 250 ملليجرام من الكافيين المستهلك مع وجبة يمكن أن يزيد من السعرات الحرارية التي تحرقها مع الوجبة بنسبة 10%، وحرق نحو 75 سعرة حرارية زيادة في اليوم بفعل الكافيين، تترجم إلى أكثر من 2100 سعرة حرارية في غضون شهر واحد.

تدريبات القوة لبناء العضلات

عند التمرين تستخدم العضلات، ما يساعد على بناء كتلة العضلات، وتحرق الأنسجة العضلية سعرات حرارية أكثر، حتى عندما تكون في حالة راحة، من الدهون في الجسم، إذ إنّ 10 أرطال من العضلات القوية تحرق 50 سعرة حرارية في يوم تقضيه في الراحة، في حين أنّ 10 أرطال من الدهون تحرق 20 سعرة حرارية.

تناول وجبات أصغر وأكثر

في كل مرة تأكل فيها وجبة أو سناك، يتم تشغيل الجهاز الهضمي، ويبدأ هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

يتطلب الأمر حرق السعرات الحرارية في آلة هضم الإنسان، لذلك فمن المنطقي أنّه كلما زاد عدد الوجبات الصغيرة أو الخفيفة التي تتناولها خلال اليوم، كلما زادت كمية السعرات الحرارية التي تحرقها.

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لا تتخطى الإفطار

تتزايد الأدلة الداعمة للربط بين تخطي وجبة الإفطار وزيادة وزن الجسم، وفقًا لمقال افتتاحي نُشر مؤخرًا في مجلة رابطة الحمية الأمريكية.

وأظهرت بعض الأبحاث أنّه عندما يتخطى الأشخاص وجبة الإفطار، يميل إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية في نهاية اليوم، وأشارت دراسات أخرى إلى أنّ عدم تناول وجبة الإفطار يرتبط بارتفاع مؤشر كتلة الجسم عند المراهقين.

تناول منتجات ألبان قليلة الدسم

الكالسيوم من الألبان قليلة الدسم التي لا تساعد على وجه التحديد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، لكنه قد يفعل عدة أشياء للمساعدة في تثبيط دهون الجسم.

وتشير النتائج التي توصلت إليها دراسة دانماركية أجريت مؤخرا، إلى أننا قد نأخذ عددًا أقل من السعرات الحرارية من وجبة الطعام عندما نستهلك الكالسيوم من منتجات الألبان قليلة الدسم.

وأظهرت دراسة حديثة أخرى أنّ تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، بما في ذلك منتجات الألبان قليلة الدسم، مرتبط بكميات أقل من الدهون في البطن.

شرب 8 أكواب من الماء يوميا

كل ما يفعله جسمك خلال يومك، هو حرق السعرات الحرارية، بما في ذلك امتصاص الماء واستخدامه مع الحفاظ على توازن السوائل، وشرب نحو 8 أكواب من الماء (2 لتر)، قد يساعد في حرق نحو 100 سعرة حرارية إضافية يوميًا، وفقًا لنتائج دراسة من ألمانيا، ما يعني حرق ما يصل إلى 700 سعرة حرارية في الأسبوع أو 2800 سعرة حرارية في الشهر.