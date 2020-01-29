كريم عبد العزيز عن زوجته: أصيلة ووافقت أمي تعيش معانا

"هايدي أصيلة وجاية من بيت وعيلة محترمة.. وملئ العين أهم من الحب"، هكذا وصف الفنان كريم عبد العزيز زوجته "هايدي"، متناولًا مواقفها الداعمة له باستمرار، منذ أن تزوجا وحتى الآن، خاصة حبها الشديد لوالدته.

وقال كريم خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة dmc، أن زوجته دعمته كثيرا في حياته، قائلا: "ربنا يخليهالي هي مسمعتش الكلام ده مني في حياتها.. لأن أنا عامل زي الجيش صارم وعاطفي أوي بس عايز اشتغل، هي عاملالي كل حاجة في حياتي ربنا يقدرني وأديها ربع اللي هي قدمتهولي كست".

وتحدث الفنان عن والدته وعلاقته بها وأنه لم يتركها منذ زواجه، وأنها تعيش معه في منزله، لأنه لا يستطيع الابتعاد عنها أبدا، قائلا: "أمي عايشة معايا في البيت ولو ربنا مكنش كرمني بزوجة أصيلة محترمة جاية من بيت محترم.. وأنا عايز أمي تعيش معايا هتقولي مش عايزة أمك، هقولها مع السلامة أمي هتعيش معايا".

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واستكمل: "هايدي أصيلة وجاية من بيت وعيلة محترمة، قبلت إن أمي تكون عايشة معايا في البيت لأني مقدرش أعيش من غير أمي لو أوضتها مش قدام أوضتي".

يذكر أن الفنان كريم عبدالعزيز انتهى مؤخرًا، من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل.