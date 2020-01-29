الامارات | الحديقة القرآنية في دبي تتزين بخدمات جديدة.. و«مترجم» في كهف المعجزات

شكرا لقرائتكم خبر عن الحديقة القرآنية في دبي تتزين بخدمات جديدة.. و«مترجم» في كهف المعجزات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية دبي، تطبيقاً ذكياً مزوداً بثماني لغات، يؤدي مهمة المرشد السياحي للزائرين في كهف المعجزات بالحديقة القرآنية.



كما أضيفت خدمة الترجمة باللغتين الإنجليزية والأوردو، من خلال سماعات مجانية يرتديها ويستفيد منها مرتادو الكهف، وذلك في إطار تطوير وتحسين خدماتها المقدمة للمجتمع، لتتيح لهم المزيد من الاستمتاع بكل مرافقها.

والتطبيق الذكي Quranic Park، عبارة عن منصة تقدم خدمة المرشد الذكي، الذي يعتمد في استخدامه على خريطة غوغل لترشد وتوجّه الزائر إلى مختلف مرافق الحديقة، مع إمكانية اختيار لغة واحدة من اللغات الثماني المتاحة (العربية والإنجليزية والهندية والصينية والفرنسية والإسبانية والروسية والإيطالية).

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ويقدم «المرشد الذكي» وصفاً عن المنتزه ومناطق الجذب السياحي والمرافق والخريطة التفصيلية، كما يساعد التطبيق الزائر على معرفة وفهم المزيد عن الحقائق العلمية للنباتات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية، إضافة إلى تحديد المكان الذي ترك فيه سيارته عند دخول الحديقة بواسطة حفظه للموقع.

يشار إلى أن الحديقة القرآنية، استقبلت منذ افتتاحها وحتى نهاية 2019، أكثر من مليون زائر، ما يجعلها واحدة من أكثر الحدائق جاذبية للسياح في المنطقة.

من ناحية أخرى، بدأت بلدية دبي، مؤخراً بتنظيم فعاليات جذابة في منطقة مواقف السيارات بالحديقة القرآنية مثل مهرجان المأكولات والمستمر حتى فبراير المقبل. ويضم المهرجان عدداً من عربات الطعام والمقاهي المتنوعة من الساعة الرابعة مساءً إلى الـ11 مساءً، طوال أيام الأسبوع، وحتى منتصف الليل في عطلات نهاية الأسبوع.

