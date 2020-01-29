بعد شائعات ارتباطهما.. حسن الرداد يحسم طبيعة علاقته بـ"مايا دياب"

شهدت فترة عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي تجمع حسن الرداد ومايا دياب، خلال مشاركتهما في موسم الرياض بالسعودية، العديد من الشائعات حول طبيعة العلاقة التي تجمع بينهما، وهو ما أوضحه حسن الرداد خلال داخلة هاتفية مع برنامج "غدا أجمل"، المذاع عبر فضائية MBC.

ونفى "الرداد"، زوج إيمي سمير غانم، ما تردد حول تلك العلاقة، قائلا إن مايا دياب بمثابة أخت له، وإنه اعتاد التعرض لتلك الشائعات، حتى قبل أن يتزوج.

وأكمل أنه مع كل عمل فني يدخله تدور شائعات حول ارتباطه ببطلة هذا العمل، موضحا أن علاقته بمايا دياب كانت سطحية، حيث يلتقيان في المناسبات العامة فقط.

وقال خلال لقاءه "إن ذلك تغير خلال المسرحية، المرة دي قربنا من بعض بحكم المسرح والشغل مع بعض، إنسانة طيبة جدا وجدعة.. على الجانب الإنساني شخصية جميلة جدا ومبسوط إني عرفتها، وهي أخت وصديقة".