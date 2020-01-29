الامارات | تغريم «سوبر بابا» المصري 50 جنيهاً.. بعدما أنقذ ابنته من تحت القطار

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم «سوبر بابا» المصري 50 جنيهاً.. بعدما أنقذ ابنته من تحت القطار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في رد فعل غير متوقع في واقعة الأب الذي أنقذ ابنته من تحت عجلات القطار في محافظة الإسماعيلية المصرية، وعرف بلقب «سوبر بابا» على وسائل التواصل، غرّمت محطة القطار الأب واتهمته بالتقصير والإهمال.
وأكد مسؤول في المحطة، أنه سيتم تغريم الأب ٥٠ جنيهاً. وأضاف أنه بعد التأكد من التسجيلات، تبين إهمال الأب وتعريض حياته وحياة ابنته للخطر، مشيراً إلى أن الأب تجاهل استخدام النفق للوصول إلى الرصيف والقفز بين الأرصفة لاستقلال القطار المتجه إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وذكر المسؤول أن هناك قرارات سيعلن عنها لاحقاً ضد السلوكيات الخاطئة التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر أثناء التردد على محطات السكك الحديدية.
وكانت لجنة من مهندسي هيئة السكة الحديد، قد تفقدت محطة قطار الإسماعيلية، بعد حادث نجاة الأب وابنته من الموت المحقق تحت عجلات القطار أخيراً، إذ تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.
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