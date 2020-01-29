جاكيت مزركش ومكياج هادئ.. هند صبري بـ"لوك جديد" توجه رسالة لجمهورها

بمقولة شهيرة للأديبة هيلين كيلر، وجهت الفنانة هند صبري، رسالة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال صورة جديدة لها، بعدسة المصورة الفوتوغرافية عائشة الشبراوي.

وأرفقت هند تعليقًا على الصورة قائلةً: "أفضل وأجمل الأشياء في هذا العالم لا يمكن رؤيتها أو حتى سماعها، لكن يجب الشعور بها من القلب. وتلك الجملة هي مقولة شهيرة للأديبة هيلين كيلر".

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ظهرت هند، خلال الصورة بإطلالة جذابة، مرتدية جاكيت مزركش، من تصميم مصممة الأزياء ندى شلباية، واعتمدت على الماكياج الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها، بأنامل خبيرة التجميل سهى خوري.

وكانت الفنانة هند صبري، قد كشفت عن سبب بكائها خلال تكريمها في مهرجان الجونة السينمائي: "جوزي كان معايا، وهو دايمًا مش بيبقى موجود في التظاهرات الفنية دي"، موجهة رسالة خاصة له: "أحمد بقولك بجد أنا من غيرك مقدرش أشتغل، وأنا بحبك جدًا".