فيديو.. نوال الزغبي تظهر مع ابنتها: صديقتي وبلبس من هدومها

نشرت الفنانة نوال الزغبي مقطع فيديو، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، موضحة أنها تعتبر ابنتها "تيا" صديقتها، حيث يرتديان من ملابس بعضهما.
وأضافت الزغبي، خلال لقاءها مع برنامج ET بالعربي، أنهما يتشاركان في ارتداء الملابس نفسها، مشيرة إلى أن ابنتها تعتبرها مثلها الأعلى في الموضة واختيار الأزياء، إضافة إلى أن ابنتها لديها ذوق خاص، وهي مصممة أزياء وتأخذ رأيها في بعض الأمور، كما تقدم هي بدورها الدعم لها.
ولاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعي وجمهور نوال الزغبي، وتنوعت التعليقات بين عبارات الإعجاب بظهور نوال مع ابنتها، فيما ضمت التعليقات انتقادات من جانب البعض الآخر.
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