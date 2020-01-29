بينها ضمور الأظافر وتشقق الجلد.. تغيرات جسدية تنذر بمشكلات صحية خطيرة

يجهل كثيرون أن ظهور أعراض وتغيرات جسدية يعد مؤشرا لوجود مشاكل صحية خطيرة يجب الانتباه إليها للحصول على المساعدة الطبية.

ونشرت صحيفة"برايت سايد" الطبية، بعض هذه التغييرات والأمراض.

تشقق الجلد وجفافه

يعتبر تقشر الجلد وجفافه علامة واضحة على وجود حساسية شديدة فانتبه جيدا لمستحضرات العناية والنظافة الشخصية المستخدمة.

وتشير التشققات الجلدية للشفاه لوجود نقص في فيتامينات Bو A و E ، كما تنذر بحدوث مشكلات في الجهاز الهضمي فمن الأفضل المسارعة برؤية الطبيب، لأن الأمور من الممكن أن تتفاقم وتسبب متلازمة شوغرن وهي عبارة عن اضطرابات في الجهاز المناعي والتي تسبب جفاف العين والفم وانخفاض مخزون الدموع واللعاب ومن الممكن أن يتفاقم الأمر للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة.

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سقوط شعر الحاجب

يعد سقوط شعر الحاجب أمرا عاديا إذا كان معدله طبيعيا، ولكن في حال السقوط المفرط أو حدوث بقع صلع أو اختفاء كامل للحواجب يجب استشارة الطبيب، لأن هذا العرض ينذر بوجود قصور أو فرط في نشاط الغدة الدرقية.

ضمور الأظافر

تعتبر الأظافر الرفيعة والشاحبة علامة خطيرة على وجود فقر الدم ونقص الحديد، ولون الأظافر المائل للاصفرار يدل على وجود عدوى فطرية أو اضطرابات في الجهاز الهضمي والكبد، وتشير البقع البيضاء التي تظهر على الأظافر إلى نقص النحاس والزنك واليود، وتكسر الأظافر بسهولة يشير لنقص عناصر الكالسيوم والحديد وبيتا كاروتين في الجسم.

جفاف كعب القدم

يحدث جفاف الجلد في منطقة كعب القدمين نتيجة لنقص فيتامين A وE ومن الممكن أن يكون جفاف الجلد عبارة عن عدوى فطرية وهذا العرض يدل على احتمالية وجود مرض الغدد الصماء.