لايف ستايل

بينها ضمور الأظافر وتشقق الجلد.. تغيرات جسدية تنذر بمشكلات صحية خطيرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

يجهل كثيرون أن ظهور أعراض وتغيرات جسدية يعد مؤشرا لوجود مشاكل صحية خطيرة يجب الانتباه إليها للحصول على المساعدة الطبية.

ونشرت صحيفة"برايت سايد" الطبية، بعض هذه التغييرات والأمراض.

تشقق الجلد وجفافه

يعتبر تقشر الجلد وجفافه علامة واضحة على وجود حساسية شديدة فانتبه جيدا لمستحضرات العناية والنظافة الشخصية المستخدمة.

1a22d50aef.jpg

وتشير التشققات الجلدية للشفاه لوجود نقص في فيتامينات Bو A و E ، كما تنذر بحدوث مشكلات في الجهاز الهضمي فمن الأفضل المسارعة برؤية الطبيب، لأن الأمور من الممكن أن تتفاقم وتسبب متلازمة شوغرن وهي عبارة عن اضطرابات في الجهاز المناعي والتي تسبب جفاف العين والفم وانخفاض مخزون الدموع واللعاب ومن الممكن أن يتفاقم الأمر للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة.

Advertisements

سقوط شعر الحاجب

يعد سقوط شعر الحاجب أمرا عاديا إذا كان معدله طبيعيا، ولكن في حال السقوط المفرط أو حدوث بقع صلع أو اختفاء كامل للحواجب يجب استشارة الطبيب، لأن هذا العرض ينذر بوجود قصور أو فرط في نشاط الغدة الدرقية.

80a0e355e0.jpg

ضمور الأظافر

تعتبر الأظافر الرفيعة والشاحبة علامة خطيرة على وجود فقر الدم ونقص الحديد، ولون الأظافر المائل للاصفرار يدل على وجود عدوى فطرية أو اضطرابات في الجهاز الهضمي والكبد، وتشير البقع البيضاء التي تظهر على الأظافر إلى نقص النحاس والزنك واليود، وتكسر الأظافر بسهولة يشير لنقص عناصر الكالسيوم والحديد وبيتا كاروتين في الجسم.

0901b93ee5.jpg

جفاف كعب القدم

يحدث جفاف الجلد في منطقة كعب القدمين نتيجة لنقص فيتامين A وE ومن الممكن أن يكون جفاف الجلد عبارة عن عدوى فطرية وهذا العرض يدل على احتمالية وجود مرض الغدد الصماء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بينها ضمور الأظافر وتشقق الجلد.. تغيرات جسدية تنذر بمشكلات صحية خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا