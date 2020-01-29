مجموعة إيلي صعب لربيع 2020.. تصاميم منحوتة من المكسيك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم المصمم اللبناني إيلي صعب تشكيلته الجديدة من الأزياء الراقية لربيع 2020 ضمن أسبوع الموضة في باريس، بمجموعة احتفت بالفخامة الشاملة مستوحاة من الماضي الملكي للثقافة المكسيكية والأوروبية، بالتحديد في القرن التاسع عشر وتجمعهما معًا في الوقت الحالي. ووصف المصمم عميلته بأنها "جريئة وساحرة وواثقة من نفسها، وأنيقة دائمًا".

وأقيم العرض في أحد صالات القصر الكبير Grand Palais، وفي ظل الضوء الذي يخترق السقف الزجاجي، سارت العارضات على المدرج بإطلالات ملكية مطرزة بالترتر وأحجار الراين واللؤلؤ والزهور.

وشملت المجموعة فساتين أنيقة وساحرة في صور ظلية جذابة ومعقدة، فبرزت فساتين قصيرة مرتبطة بكاب طويل منسدل على الأرض بطبعات ملكية منسقة مع أقراط طويلة تصل إلى الكتف، أضفت عليها لمسة من الفخامة، بالإضافة إلى فساتين بأكمام غير متوازية وأخرى بأكمام ملكية منتفخة، ولفت انتباهنا على وجه الخصوص فستان مزدوج مكون من قفطان بتطريزات بيضاء وذهبية وفستان داخلي شفاف مطابق.

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أما لوحة الألوان فكانت رائعة سيطر عليها ظل الذهبي اللامع إلى الأبيض والبيج والعاجي والوردي الباهت والفيروزي والأخضر الليموني والأزرق الفاتح، والتي لونت الكثير من الإبداعات الأنيقة بفتحات حتى الفخذ أو بأحزمة الكاحل أو مزخرفة بطيات بو كبيرة والكشاكش، كما أضافت الأكتاف المهيكلة الهندسية قوة واضحة على فساتين السهرة الرومانسية.

التباهي والجاذبية هي من أهم العناصر الأساسية في تصاميم إيلي صعب، وقد كانا واضحين على تشكيلة من الأثواب المنحوتة بشكل جميل مزخرفة بالتطريزات والأزهار واللآلئ، امتدا ليصلا إلى الإكسسوارات بما في ذلك زوج من الكعب الذهبي ونظارات شمسية كبيرة الحجم مزينة بالكريستال.

أخيرًا، اختُتم العرض الفاخر بإطلالة العروس التي أبهرت الجميع، وقد تميز الفستان بصورة ظلية ضخمة غنية بالتطريزات التي زينته بالكامل، يتوسطها حزام على شكل ربطة البو، ومنسق مع أقراط طويلة حتى الكتف وإكسسوار رأس ضخم مزين بالكريستال من وحي الثقافة المكسيكية مرفق بطرحة طويلة غطت وجه العارضة.

إجمالًا، كانت مجموعة إيلي صعب ناجحة بكل المقاييس،ومتوفقة على كل مجموعات أسبوع الموضة في باريس، وكانت تعكس فعلا أناقة الهوت كوتور الفرنسية، وهكذا أثبت لنا إيلي مرة أخرى أنه المصمم الأكثر براعة عندما يتعلق الأمر بإطلالات الحفلات والسجادة الحمراء والعرائس أيضًا.