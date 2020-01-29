أجمل فساتين سهرة لموسم ربيع وصيف 2020 في تشكيلة خلابة تتسم بالبساطة

القاهرة - لايف ستايل
تتسابق دور الأزياء على تقديم جديدها من الملابس الجاهزة لموسم الربيع والصيف، وهذا العام برعت في تصميم تشكيلة خلابة من فساتين السهرة التي غلبت عليها البساطة."نستعرض لكِ أجمل فساتين السهرة من عروض أسبوع الموضة في ميلانو موضة ربيع 2020، وتخبرك بالموديل الذي يلائم شكل جسمك.
فساتين منفوشة
لم تغب موضة فساتين السهرة المنفوشة عن عروض الأزياء الجاهزة، وقدمت ماركة Act N21 موديل أحمر مؤلف من طبقات مكشكشه، أما ماركة Annakiki فتميزت تصاميمها بالتنانير القصيرة المنفوخة، اعتمدي هذه الستايلات في حال كان القسم السفلي من قوامك ممتلئ.
فساتين مطرزة موضة ربيع 2020
تميزت تصاميم ربيع 2020 بالشك اليدوي شديد النعومة والذي جاء في أغلب العروض بنفس لون الفستان كما في الموديلات الموقعة من ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti وامبريو ارماني Emporio Armani وبرادا Pradaوتضمن لكِ هذه القطع إطلالة فخمة من دون مبالغة كما تساعدك ألوانها الداكنة في إخفاء عيوب جسمك.
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فساتين سهرة مستقيمة القصة
ركزت عدد من الدور العريقة على فساتين السهرة مستقيمة القصة والتي تساعد في إطالة القامة، وأعجبتنا الألوان الحيادية لدى جيل ساندر Jil Sander و Giada و N°21، تفاديها فقط اذا كنتِ ممتلئة القامة.
فساتين سهرة بأكمام منفوخة
هى نجمة عروض الأزياء الجاهزة هذا العام وأثبتت حضور لافت على خشبات عروض أسبوع ميلانو، فخطفت الأنظار في مجموعات لويزا بيكاريا Luisa Beccaria وموسكينو Moschino وتميزت بالألوان الهادئة والقصات غير المتكلفة، أعتمديها لإطلالة راقية تشتت النظر عن نحافة كتفيكِ.
فساتين سهرة واسعة
هى القطع التي نبحث عنها جميعًا ليس فقط لكونها من القطع الساترة ولكن لأنها تمنحنا قوام خالي من العيوب، ومن جهتنا أحببنا الموديلات التي أطلت بها عارضات ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti وامبريو ارماني Emporio Armani.
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