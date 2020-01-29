محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أوردت مجلة "Elle" أن النمط الصناعي "Industrial Style" يمثل أحدث اتجاهات الأثاث والديكور هذا العام ليضفي على المنزل طابعا متفردا يثير الحنين إلى الماضي؛ حيث إنه يستلهم مطلع القرن العشرين.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن مفردات النمط الصناعي تتمثل في الجدران غير المطلية والأخشاب المصمتة الداكنة والمعادن السوداء والجلد البني ومظهر الخرسانة، مما يحاكي ديكورات المصانع في بدايات القرن المنصرم.
وأضافت "Elle" أن النمط الصناعي يناسب غرفة المعيشة بصفة خاصة، مشيرة إلى أنه يمكن تصميم غرفة معيشة على هذا النمط بحيث تزدان بجدران تحاكي مظهر القرميد الأحمر وتشتمل على أريكة ذات جلد بني بتصميم "Chesterfield" الشهير، الذي يمتاز بشكل المُعين الهندسي ذي العُقد، مع طاولات جانبية معدنية ومصابيح من المعدن تتألق بتصميم الأنابيب.
كانت هذه تفاصيل خبر النمط الصناعي أحدث اتجاهات الأثاث والديكور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.