النمط الصناعي أحدث اتجاهات الأثاث والديكور

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "Elle" أن النمط الصناعي "Industrial Style" يمثل أحدث اتجاهات الأثاث والديكور هذا العام ليضفي على المنزل طابعا متفردا يثير الحنين إلى الماضي؛ حيث إنه يستلهم مطلع القرن العشرين.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن مفردات النمط الصناعي تتمثل في الجدران غير المطلية والأخشاب المصمتة الداكنة والمعادن السوداء والجلد البني ومظهر الخرسانة، مما يحاكي ديكورات المصانع في بدايات القرن المنصرم.

وأضافت "Elle" أن النمط الصناعي يناسب غرفة المعيشة بصفة خاصة، مشيرة إلى أنه يمكن تصميم غرفة معيشة على هذا النمط بحيث تزدان بجدران تحاكي مظهر القرميد الأحمر وتشتمل على أريكة ذات جلد بني بتصميم "Chesterfield" الشهير، الذي يمتاز بشكل المُعين الهندسي ذي العُقد، مع طاولات جانبية معدنية ومصابيح من المعدن تتألق بتصميم الأنابيب.