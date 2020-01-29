"بيوتي بلندر" تهدد بشرتك بالبثور

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوصت مجلة "وومان" النمساوية بتنظيف إسفنجة المكياج البيضاوية "بيوتي بلندر" مرة كل أسبوع؛ نظرا لأن البكتيريا تتراكم عليها مع الاستخدام المتكرر، ما يهدد البشرة بالبثور والتهيج.

وعن كيفية التنظيف، أوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه ينبغي غسل إسفنجة "بيوتي بلندر" تحت ماء جار أولا، ثم وضعها في وعاء مملوء بماء فاتر وقليل من شامبو الأطفال، وتركها لمدة نصف ساعة تقريبا.

وبعد ذلك، يتم شطف الإسفنجة تحت ماء جار مرة أخرى، وعصرها جيدا بالضغط عليها برفق إلى أن يتم التخلص من بقايا الشامبو، ثم تجفيفها جيدا بواسطة منشفة نظيفة.