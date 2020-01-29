أميرتان مرشحتان.. من يخلف الأمير هاري وزوجته ميجان في المهام الملكية؟

رجحت وسائل إعلام بريطانية، تولي الأميرتين البريطانيتين، بياتريس وأوجيني، ابنتي الأمير أندرو، نجل الملكة إليزابيث الثانية، المهام الملكية لابن عمهما الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، حسبما نقلت "سكاي نيوز".

ووفقا لكاتب السير الذاتية للقصر الملكي، روبرت لاسي، فإن الأميرتين من أقوى المرشحين لتولي مهام دوق ودوقة ساسكس، عقب قرار الأمير هاري وزوجته، بالتنحي عن أدوارهما العليا في العائلة الملكية.

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ويشير لاسي، إلى ضرورة تنصيب شخصين مكان هاري وزوجته، قائلا: "إذا خرج اثنان، يجب أن يحل آخران مكانهما، ويجب أن يكونا في هذه الحالة بياتريس وأوجيني، فهما الخيار الأكثر وضوحا"، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وصدر بيان للملكة، في وقت سابق، بينت فيه تفهمها واحترامها لقرار ورغبة الأمير هاري وميجان في بدء حياة جديدة.

وبعد فترة وجيزة، أصدر قصر باكنجهام، بيانا إضافيا أكد فيه أن، هاري وميجان لن يتلقيا تمويلا من الأموال العامة، ولن يتمكنا من استخدام ألقابهما الملكية بعد الآن.