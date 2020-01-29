4 مشاهد من جريمة قتل زوجة حارس عقار لعشيقها الصيدلي بمساعدة الزوج

جريمة بطلها زوجا وزوجة، يعمل الرجل كحارس عقار، بينما تساعده زوجته بالخدمة في البيوت، خططا سويا للتخلص من "الصيدلي" عشيق الخادمة الذي يسكن في نفس العمارة التي شهدت خياناتها المتتالية.

7 أشهر خيانة

قبل 7 أشهر من الجريمة، مّر "و.م.ل" البالغ من العمر 50 عامًا، صيدلي على "م.ح" 39 عامًا، حارس عقار بمنطقة الفلكي، يطلب منه سيدة لتنظف منزله، فما كان من حارس العقار إلا أن رشح زوجته، ولم تتردد "ز.ج" 24 عامًا، من الذهاب إلى شقة الصيدلي كي تعمل لديه، إلا أن الصيدلي بحسب اعترافات زوجة حارس العقار جرها إلى الرذيلة وأقامت معه علاقة غير شرعية لمدة 7 أشهر.

فيديو إباحي

طوال تلك الفترة وخلال ترددها على شقته كانت تنظف منزله، ثم تقيم معه علاقة، وفي إحدى المرات صور لها الصيدلي فيديو إباحي وهي ترقص قبل إقامة العلاقة الجنسية، وبات هذا الفيديو يمثل تهديدا لها، إلا أنها وبعد تلك اللقاءات المتكررة، قررت أن تكف عن الخيانة.

الزوجة الخائنة طلبت من الصيدلي إنهاء اللقاءات الجنسية، إلا أنه رفض وهددها بالفيديو الإباحي الموجود بحوزته، فصممت هي أن تمتنع عنه، وذهبت لزوجها.

Advertisements

اعترافات العشيقة

الزوجة اعترفت لحارس العقار بكل شيء، وبأنها خانته مع الصيدلي الذي طلب منها أن تعمل لديه، وأنها نادمة على ما فعلت "أنا غلطت.. ووقعت في الحرام 7 شهور، بس ضميري صحي، وندمت على كل اللي حصل مني، لو عايز تموتني هيكون حقك، بس الدكتور الصيدلي هو اللي ضحك عليا".

سامحها زوجها بتلك البساطة، ولكنه خطط معها على التخلص من هذا العشيق.

التخطيط للتخلص من العشيق

أعطت الزوجة السكين لزوجها كي يتخلصا من العشيق، وذهبا سويا إلى منزل الصيدلي، وبمواجهة الزوج لها اعترف الصيدلي بأنه كان على علاقة جنسية بزوجته بالإضافة إلى تصوير فيديو إباحي لها.

لم يحتمل الزوج اعتراف الصيدلي، فضربه عدة طعنات نافذة بالسكين، فسقط على الأرض جثة هامدة، وقال الزوج في تحقيقات النيابة "أنا السبب اللي بعت مراتي عشان تشتغل عنده في الشقة، ومكنتش عارف بالكارثة دي".

ورصدت الكاميرات دخول المتهمين إلى منزل الضحية، وجددت النيابة حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل عشيقها بمعاونة زوجها.