في ذكرى وفاتها.. قصة حب كوكا ونيازي مصطفى

من داخل استديو مصر، بدأت قصة حب الفنانة كوكا والمخرج نيازي مصطفى، حينما التقيا للمرة الأولى أثناء دراستها في قسم"المونتاج"، والتي وقع في غرامها سريعًا، رغم شهرته بكونه متعدد العلاقات النسائية، فكانت الوحيدة التي روضت جنونه وجعلته يُقدم على الزواج منها.

ويتزامن اليوم 29 يناير مع ذكرى وفاة الفنانة كوكا، والتي رحلت في عام 1979، ويُقدم "هُن" قصة حبها وزواجها من المخرج نيازي مصطفى، خلال السطور التالية.

تنتمي كوكا لأصول أسوانية، كذلك كان نيازي، واشتركا في الحياة الفنية والعاطفية أيضًا، فكانت بدايتها في السينما فيلم "مصنع الزوجات"، عام 1941، واشتهرت بدور الفتاة البدوية، فكان من أشهر أفلامها عنترة، حينما لعبت دور عبلة، والتي عرفها الجمهور من خلاله وعلقت في أذهانهم.

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قصة حب كبيرة جمعت بين نيازي مصطفى وكوكا، تجلت عظمتها عندما علِمت بأنها لن تستطيع الإنجاب، حيث حاولت العلاج مع الكثير من الأطباء لكن دون فائدة، فقررت ألا تحرم زوجها من الإنجاب، وطلبت منه أن يتزوج من أخرى تُنجب له طفلًا.

محاولات مستمرة من كوكا لإقناع نيازي للزواج من أخرى، إلا أنه كان يرفض طيلة الوقت، حتى وافق واستسلم لها، ووقع الاختيار على الراقصة نعمت مختار، لكنه لم يستطع الاستمرار في زيجته الثانية طويلًا، فقرر الانفصال عن الراقصة بعد مرور شهر واحد، وعاد لكوكا، خاصة بعد علمه بإصابتها بمرض السرطان، فظل معها حتى توفيت في 29 يناير عام 1979.

تعرض نيازي مصطفى لهجوم حاد من النقاد لتفضيله زوجته كوكا على بقية الفنانين في أعماله، ورد على ذلك، بأنه "يعمل تحت سلطان إحساسين، هما قلبه وعقله"، وذلك وفقًا لكتاب "سينما نيازي مصطفى" للكاتب محمد عبد الفتاح.