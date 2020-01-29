بينها "عدم التقبيل".. نصائح للوقاية من فيروس كورونا

قدم الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية قصر العيني جامعة القاهرة، عدة نصائح للوقاية من فيروس كورونا، الذي يهدد العديد من دول العالم حاليا، والتي تفشت في البداية داخل مدينة "ووهان" الصينية.

وشدد "سالم"، خلال حديثه لـ"سكاي نيوز" عربية، على عدم المخالطة عن قرب والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتجنب مصافحة الأفراد وتجنب لمس الأنف والعينين، وحذر من التعامل مع الحيوانات الميتة أو اللحوم وحيوانات البحر غير المطهوة، وعدم التقبيل، مشيرا إلى أن ذلك يساعد على قلة التعرض للمرض الذي وصفه بـ"القاتل".

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وأشار إلى أنه في حال الإصابة، يجب زيارة الطبيب فورا، مع الراحة التامة، وشرب سوائل بكثرة، لافتا إلى ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا في ألمانيا وسجلت ولم تذهب إلى الصين، وهذا يعني أنها انتقلت له من شخص آخر، حيث انتقلت من إنسان لإنسان قبل ذلك.

وأكد رئيس قسم الأمراض الصدرية في قصر العيني جامعة القاهرة، أن الفيروس في تصاعد مستمر منذ شهر وحتى الآن، وتصل نسبة الوفيات إلى ما يقارب الـ4%، وهي مؤشرات "خطر"، مختتمًا حديثه بأن الفيروس سريع الانتشار، لأنه يصيب نسيج الرئة مباشرة، في ظل أن فترة حضانته طويلة.