أسماء بطلة مصر في الكرة الطائرة.. قصة نجاح انتهت بفصل من الوظيفة

لا تزال أسماء سيد 27 عاما نجمة منتخب مصر لكرة الطائرة "جلوس – سيدات"، تبحث عن حقها في العودة لوظيفتها التي فصلت منها عقب تمثليها لمصر في بطولة كأس العالم بهولندا العام الماضي.

أسماء خريجة كلية العلوم لم تترك بابا إلا وطرقته بداية من وزير الشباب والرياضة وحتى قيادات هيئة السكك الحديدية ولكن دون جدوى.

وقالت أسماء لـ"الوطن": "أنتمي إلى عائلة رياضية، شقيقي يلعب في أحد أندية القسم الثالث، ووالدي لاعب سابق في نادي الزهراء بالأقصر، وأنا رغم إعاقتي والصعوبات التي واجهتني مارست الرياضة وتفوقت فيها بدعم من والدي وشقيقي".

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وأضافت: "لعبت البينج بونج ووصلت لمراحل متقدمة ولكن واجهتني ظروف صعبة وهي عدم الشفافية وعدم الالتزام بالمعايير في المسابقات، وبعدها لعبت الكرة الطائرة وتفوقت فيها بسبب طولي الفارع، وتدربت مع الرجال لأرفع لياقتي البدنية، واكتسبت خبرة ومهارة لأن حلمي كان الانضمام إلى نادٍ كبير، ومن ثم الانضمام إلى المنتخب القومي وتمثيل مصر في كأس العالم والأولمبياد القادمة، وبالفعل احترفت في نادي المصري القاهري، وحصلت على بطولة الدوري ومثلت منتخب مصر في بطولة أفريقيا بأوغندا وكذلك كأس العالم في هولندا".

وأوضحت أسماء: "فوجئت عقب عودتي من هولندا بفصلي من العمل برغم تقديم كل الأوراق التي طلبت مني وهي التي تؤكد أنني أمثل مصر في مسابقة دولية معترف بها، إلا أن ذلك لم يؤثر في القرار وبرغم وصولي لوزير الشباب والشكوى لكل الجهات المعنية إلا أنه لم يتحرك أحد حتى الآن لإعادة حقي المهدور، فهل يصبح جزائي بعد رفع اسم مصر عاليا، أن يتعامل معي المسؤولون بهذا الشكل؟".