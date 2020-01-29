طريقة عمل كفتة البرغل

كفتة البرغل موفرة، وهي كذلك صحية لا تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أن البرغل يضيف طعما رائعا لـ الكفتة. المقادير 1/2 كيلو لحمة مفرومة قليلة الدهن. 1/4 كيلو برغل. بيضة. توابل لحمة. قرفة. بابريكا. بودرة بصل. ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة). توابل كفتة. 1/2 كوب بقدونس مفروم. Advertisements طريقة التحضير ينقع البرغل حتى يصبح طريا. تخلط اللحمة المفرومة مع البرغل وتضاف التوابل. تضاف بهارات الكفتة والقرفة وبودرة البصل والبابريكا. ثم تتبل الكفتة بالملح والفلفل وتقلب جيدا. تضاف البيضة والبقدونس المفروم وتقلب. تشكل الكفتة وتوضع في صينية الفرن. تدخل الفرن حتى تمام النضج. تقدم مع لسان عصفور، أو أرز أبيض.

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