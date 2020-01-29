شكرا لقرائتكم خبر عن «سليمان الحبيب» تجمع خدماتها في تطبيق واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق الأجهزة الذكية، الخاص بخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها، وذلك خلال مشاركتها في «معرض الصحة العربي 2020»، المقام في دبي بحضور نائب وزير الصحة للتطوير والتخطيط السعودي، فهد الجلاجل. ويندرج الكشف عن هذا التطبيق الجديد، ضمن استراتيجية المجموعة الرامية إلى تيسير وصول خدماتها للمستفيدين عبر أحدث الوسائل التقنية، وتقديم نموذج ريادي في مجال الرعاية الصحية، بما يتماشى مع خطط وزارة الصحة السعودية للتحوّل الرقمي جزءاً من رؤية المملكة 2030. وقال رئيس مجلس الإدارة، الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب: «لطالما كنا السبّاقين دوماً في اعتماد أحدث التقنيات ووسائلها ضمن أعمال المجموعة، وتطويعها من أجل تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية التي نقدمها للمرضى». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «سليمان الحبيب» تجمع خدماتها في تطبيق واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.