الامارات | معرض لأكبر فنانات «مواهب»

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض لأكبر فنانات «مواهب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «مواهب من الناس الجميلين»، الاستوديو الفني غير الربحي في دبي لأصحاب الهمم ممن تزيد أعمارهم على 16 عاماً، عن إطلاق المعرض الفردي لأكبر عضواتة، ريكا كريبلاني (63 عاماً) بعنوان

«زهور» لأكبر فناناته، ريكا كريبلاني، الذي افتتح في غاليري «فن أي بورتر».

وريكا تم إيواؤها لدى المراكز المتخصصة معظم حياتها، واكتسبت مهارة التعامل مع إعاقاتها وفهم مواهبها الفطرية وتقديرها. وانضمت ريكا إلى «مواهب» بعد وفاة والديها، ووصولها إلى دبي قادمة من الهند عام 2016، ووجدت المتعة والراحة في الرسم.