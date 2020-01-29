شكرا لقرائتكم خبر عن معرض لأكبر فنانات «مواهب» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «مواهب من الناس الجميلين»، الاستوديو الفني غير الربحي في دبي لأصحاب الهمم ممن تزيد أعمارهم على 16 عاماً، عن إطلاق المعرض الفردي لأكبر عضواتة، ريكا كريبلاني (63 عاماً) بعنوان
«زهور» لأكبر فناناته، ريكا كريبلاني، الذي افتتح في غاليري «فن أي بورتر».
وريكا تم إيواؤها لدى المراكز المتخصصة معظم حياتها، واكتسبت مهارة التعامل مع إعاقاتها وفهم مواهبها الفطرية وتقديرها. وانضمت ريكا إلى «مواهب» بعد وفاة والديها، ووصولها إلى دبي قادمة من الهند عام 2016، ووجدت المتعة والراحة في الرسم.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | معرض لأكبر فنانات «مواهب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.