الامارات | 10 أيام مع التوعية وقصص الأمل في القافلة الوردية

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام مع التوعية وقصص الأمل في القافلة الوردية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسِّس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، عن اعتماد يوم 26 فبراير المقبل موعداً لانطلاق الدورة الـ10 من مسيرة فرسان القافلة الوردية، التي تحمل رسالة الوعي بسرطان الثدي في جولة على مختلف إمارات الدولة حتى السادس من مارس المقبل.

ودعت سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، فئات المجتمع الإماراتي كافة، من مواطنين ومقيمين رجالاً ونساءً، إلى المشاركة في مسيرة فرسان القافلة الوردية الـ10، والانضمام إلى فرقها ولجانها المختلفة، سواء ضمن الفرسان أو الطواقم الطبية، أو ضمن فرق المتطوّعين في الفعاليات وحملات التبرع.

كما وجهت دعوة للمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص إلى تعزيز سبل التعاون مع المسيرة والانخراط في فعالياتها، تماشياً مع رؤية العمل التكاملي المشترك التي يتميز بها العمل المؤسسي في الإمارات.

رسالة

أضافت سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: «التأكيد على رسالة المعرفة والوعي التي يقودها مشروع الشارقة الحضاري، لا تقتصر على الثقافة فحسب، وإنما تتجلى أهميتها أيضاً في الشأن الصحي، فمعلومة واحدة يمكن أن تقي الإنسان من أمراض عديدة، وتحمي صحة المجتمع وتحفظ فاعلية أفراده وإنتاجيتهم، وتمهد لهم الطريق أمام حياة سعيدة وهانئة».

وتابعت «يحفظ الوعي الصحي موارد الأمم من الاستنزاف، ويوظفها في خدمة التنمية والبناء والتطور، وهذه هي رسالة القافلة الوردية التي نأمل أن يتبناها كل فرد ومؤسسة وأسرة».

وأكملت: «تعبّر مسيرة القافلة الوردية عن جملة من القيم والمرتكزات الرئيسة، إذ تنطلق من المعرفة، وتقوم على الاتحاد والتعاون، وتتواصل بقصص التحدي التي غدت نجاحات وإنجازات، وتكتمل بأمل أكبر ووعي أعلى، وهو ما يجعلها تجربة رائدة تختزل رؤية الدولة وثقافة أبنائها والمقيمين على أرضها».

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فحوص

تتواصل المسيرة بمناسبة عامها الـ10 على مدار 10 أيام، لتستكمل الجهود التي بذلتها منذ انطلاقها في 2011 إلى اليوم، إذ تمكنّت على مدار دوراتها الماضية من اجتياز أكثر من 1800 كيلومتر عبر إمارات الدولة السبع، بمشاركة أكثر من 670 فارساً وفارسة و810 متطوّعين، مقدمة الفحوص الطبية لأكثر من 64 ألف شخص من الرجال والسيدات، مسجلةً 75 إصابة، ونجحت في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتبديد المفاهيم المغلوطة حوله. وتنظم القافلة الوردية في كل عام مسيرة فرسانها التي تجوب إمارات الدولة السبع معززة الوعي بسرطان الثدي، ومقدمة الفحوص الطبية المجانية لكل فئات المجتمع.

مسارات

تضم المسيرة أربعة مسارات: مسار مسيرة الفرسان التي يشارك فيها كل عام أكثر من 150 فارساً وفارسة من مختلف الجنسيات، ومسار العيادات الطبية الذي يضم سنوياً أكثر من 30 عيادة ثابتة ومتنقلة، و200 كادر طبي، يقدمون الفحوص الطبية المجانية للمراجعين، ومسار الفعاليات المصاحبة الداعمة لجهود نشر الوعي، ومسار حملات التبرع الذي يضم سنوياً أكثر من 150 متطوّعاً ومتطوّعة.

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ألف شخص من الرجال والسيدات استفادوا من فحوص القافلة الوردية المجانية.

جواهر القاسمي: «معلومة واحدة يمكن أن تقي الإنسان من أمراض عديدة، وتحمي صحة المجتمع وتحفظ فاعلية أفراده».