الامارات | إيهاب توفيق لمنتقديه: لا تعرفون شيئاً

شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق لمنتقديه: لا تعرفون شيئاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - موجة من الانتقادات وجهها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، للفنان إيهاب توفيق، عقب إحيائه حفلاً في ناد ليلي بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد حادثة وفاة والده بأقل من أسبوعين.

وأعربوا عن استغرابهم من تفاعل الفنان الواضح مع جمهوره خلال الحفل، إذ بدت عليه علامات السعادة والانسجام.

من جهته، ردّ إيهاب توفيق، الذي ظهر ملتحياً في الحفل، على الانتقادات، بأن الفنان مثقل بالتزامات وعليه الوفاء بها. وأضاف: «من يتحدثون عن الحفل لا يعرفون شيئاً عن التزامات الفنان وحياته، فقد كان علي الالتزام بإحياء الحفل وفق عقدي مع الشركة المنظمة».