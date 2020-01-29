الامارات | ندوة عن «الليمون في فن الطبيعة الصامتة الهولندي»

شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة عن «الليمون في فن الطبيعة الصامتة الهولندي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد معهد جامعة نيويورك أبوظبي لاستضافة أول ندوة عامة لنائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي وعضو هيئة التدريس، مارييت ويسترمان، وذلك عند الخامسة والنصف من مساء اليوم، وستناقش ويسترمان، كمؤرخة للفن الهولندي، بروز الليمون عنصراً مميزاً في لوحات الطبيعة الصامتة الهولندية في القرن الـ17.

وستتناول الندوة بروز ثمرة الليمون في علم النبات والبستنة والفن والتجارة، خلال فترة أوائل العصر الحديث في أوروبا.