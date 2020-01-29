الامارات | وجبات الأوسكار.. نباتية صديقة للبيئة

شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات الأوسكار.. نباتية صديقة للبيئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة إن قوائم الطعام المقدمة خلال فعاليات توزيع جوائز الأوسكار هذا العام ستكون نباتية بالكامل، بما يتماشى مع ما قُدم على موائد عشاء المشاهير خلال موسم جوائز 2020. وأضافت الأكاديمية أن قوائم الغداء الرسمي للمرشحين، إضافة إلى الوجبات الخفيفة، ستكون معتمدة على مصادر نباتية 100%. وقالت الأكاديمية إن كل الأحداث والفعاليات ستخلو من العبوات البلاستيكية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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