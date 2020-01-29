الامارات | 102 يورو معدل إنفاق الألماني على الحلوى

شكرا لقرائتكم خبر عن 102 يورو معدل إنفاق الألماني على الحلوى والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل معدل إنفاق المستهلكين على الحلوى في ألمانيا إلى 102 يورو لكل فرد، العام الماضي، وفقاً لتقديرات الرابطة الاتحادية لشركات صناعة الحلوى في ألمانيا، التي نُشِرَتْ أمس قبل أيام من انطلاق فعاليات معرض الحلوى في مدينة كولونيا.
وأوضحت الرابطة أن كل مستهلك اشترى بهذا المبلغ 31 كيلوغراماً من الشيكولاتة أو المخبوزات أو الآيس كريم أو الوجبات الخفيفة.
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