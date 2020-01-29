تعرفي على أجمل فساتين خطوبة كشكش 2020

ضمن عروض أزياء أسبوع الموضة 2020، شاهدنا العديد من الفساتين التي تليق بحفل خطوبتكِ، مزينة بالكشاكش وبألوان مميزة ولافتة. هذه الفساتين تناسب العروس التي تود إخفاء عيوب جسمها.

إليكِ جولة على أبرز التصاميم المزينة بالكشكش، لتختاري منها اطلالة خطوبتِك ،حيث تتزين الفساتين بالكشاكش التي تزيد حجمها وتجعل إطلالة العروس استثنائية ولافتة للأنظار.

شاهدي أجمل فساتين خطوبة كشكش 2020 من توقيع أشهر الماركات لتلهمك بإطلالة ساحرة في هذا اليوم.



فستان أرماني Armani

قدمت ماركة أرماني Armani فستان ناعم مزين بالكشاكش على الصدر والأكتاف مع تنورة A Line وقبّة V ومزين بفيونكة حول الخصر.

فساتين ايلي صعب Elie saab

أيضاً قدم المصمم ايلي صعب فساتين مزينة بالكشاكش والتموجات من أعلى لتمنح العروس إطلالة فخمة وراقية.

وزاد سحر فساتين ايلي صعب بالأقمشة الشفافة التي استخدمها والألوان الناعمة مع الطبقات بالألوان المعدنية والأحزمة حول الخصر.

فستان جاسون وو Jason Wu

أحببنا فستان جاسون وو بالقبّة المرتفعة والمزين بالكشاكش على الرقبة والتنورة بالقصّة الـA Line، حيث يجمع بين الفخامة والنعومة.

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فساتين رالف وروسو Ralph & Russo

قدمت ماركة رالف وروسو فساتين كشكش رومانسية بفضل ألوانها الناعمة مثل الوردي والأزرق الفاتح، حيث تزينت بالكشاكش على الصدر والتنورة بقماش التول الراقي.

وأعجبنا الفستان الكشكش المنفوش الذي يجمع بين ألوان الباستيل الناعمة مع تنورة High Low.

كما قدمت الماركة فساتين كشكش جريئة ونابضة بالحيوية باللون الأحمر، وهي بتصاميم منفوشة سواء بكتف واحد أو مزينة بالكشاكش على الكتفين.

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