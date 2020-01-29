Tom Ford يصدر مجموعته الرجالية لخريف 2020

أصدرت العلامة التجارية توم فورد Tom Ford مجموعتها الخريفية للرجال لعام 2020.
جاءت التصاميم في الأغلب كلاسيكية بين البذل بخامات مختلفة، أيضا احتوت على ألوان قوية في الجواكيت القصيرة والـSweatshirt مثل الوردي اللامع والأزرق اللامع، حافظ مخرج العرض في كل التصاميم سواء كانت بذل أو كاجوال على ظهور نظارة شمس بعدسات حمراء مهما اختلفت ألوان القطع.
ظهر أيضا اكسسوار جديد للرجال في عالم توم فورد وهو سلسلة معلق بيها حقيبة صغيرة تصلح للحفاظ على AirPods وأخرى أكبر قليلا ربما للموبايل نفسه!
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