جيجي حديد تخطف الأنظار في 4 إطلالات في باريس

وصلت جيجي حديد Gigi Hadid منذ أيام عدة إلى باريس للمشاركة في أسبوع الموضة للألبسة الرجالية الجاهزة، ولموسم الهوت كوتور، وقد شاهدناها في اطلالات مميزة خطفت بها الأنظار، نسقتها لمناسبات مختلفة منها الرسمي ومنها الكاجوال، واعتمدت فيها تنسيقات جمعت بين العصرية والأناقة مثل العادة، وبدت فيها مشرقة ومتألقة، وإليكِ التفاصيل.

لوك في البليزر الأوفر سايز اعتمدته جيجي حديد:

موضة المبلابس الأوفر سايز رائجة جدًّا هذا الموسم، ومؤخرًا في باريس شاهدنا جيجي حديد Gigi Hadid وقد اختارت بليزر باللون الأزرق من هذه الموضة، ونسقت من تحته تيشرت وبنطلونًا مطاطيًّا باللون الأسود، وأكملت اللوك بحذاء رياضي وشنطة يد من الجلد باللون العسلي، ونظارات شمسية مستوحاة من التسعينيات.



تنسيق شبابي في الجينز الأزرق اعتمدته جيجي حديد:

اطلالة مميزة رصدناها لـ جيجي حديد Gigi Hadid في باريس وقد اختارت فيها بنطلون جينز أزرق بقصة أرجل واسعة، نسقت معه تيشرت قطنية بيضاء، ومن فوقها كارديغان ملون بتصميم مميز، وأكملت الاطلالة بجزمة باللون البيج وحقيبة كلاتش باللون الزيتي.

الجينز الرمادي بأسلوب جيجي حديد:

اطلالة جمعت بين الأناقة والعصرية نسقتها جيجي حديد، وقد اختارت فيها بنطلون جينز باللون الرمادي بقصة مريحة، زينت خصره بحزام أسود من الجلد، ونسقت معه تيشرت بيضاء من فوقها بليزر أنيق باللون الأبيض أيضًا، وأكملت اللوك بحذاء جلد وحقيبة كلاتش باللون الزيتي.

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اطلالة مسائية أنيقة من برادا نسقتها جيجي حديد:

لوك مسائي مميز اختارته جيجي حديد Gigi Hadid من برادا Prada مستوحى من حقبة السبعينيات، وكان عبارة عن تايور مزركش مؤلف من جاكيت بليزر وتنورة بنسيل، وصل طولها أسفل حد الركبة، وقد اختارت من تحته توب بياقة عالية وأكملت الاطلالة بجزمة عالية وشنطة يد من الجلد، وحزام خصر جميعها باللون العسلي.

4 اطلالات مميزة اعتمدتها جيجي حديد Gigi Hadid في باريس خلال أسبوع الموضة خطفت بها الأنظار، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.

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