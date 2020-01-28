"كٌلي وغذي شعرك".. 6 أطعمة تساعد على كثافة شعرك

الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، تساعد على علاج مشكلة ضعف الشعر وقلة كثافته، التي تعاني منها الكثير من الفتيات، بدلا من استعانتهن بمواد كميائية قد تحتوي على آثار جانبية ضارة بهن.

وفيما يلي، أبرز الأطعمة التي تساعد على كثافة الشعر، وفقا لما أوصى به خبراء الصحة بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

المانجو

يحتوي المانجو على عناصر السيليكا المعدنية وفيتامينات A وB6 وC، حمض الفوليك، وهي العناصر التي تساعد على تعزيز نمو الشعر.

البيض

البيض يحتوي على عناصر غذائية غنية منها البروتينات والفيتامينات والزينك والكاروتين، وهذه العناصر تساهم في تعزيز إنتاج عنصر الكولاجين الذي يحيط بخصال الشعر ويدعمها، ويفضل تناول بيضة مسلوقة أربع مرات في الأسبوع.

التين

التين من المصادر الرئيسية لعنصر الحديد، وهو من العناصر الضرورية لنمو شعر صحي ولماع، ومن العناصر الغذائية الأخرى التي يحتويها التين الحديد، البوتاسيوم، المغنيزيوم، فيتامين A و E، ويمكن الاستبدال التين بالفواكه المجففة والتوت.

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التوت

يحتوي التوت على نسبة عالية من البوتاسيوم والكولاجين وفيتامين C الذي يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، وتعمل مضادات الأكسدة على حماية بصيلات الشعر من الأضرار.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على البوتاسيوم وأوميجا 9 وحامض الفوليك وفيتامين E، الذي يساعد على امتصاص الأوكسجين ويحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، الأمر الذي يؤدي لتعزيز نمو الشعر الصحي.

الخضروات الورقية

تعزز الخضروات الورقية مثل الجرجير والسبانخ والملفوف إنتاج الكيراتين الذي يقوي بصيلات الشعر، وينصح بتناول 100 جرام منها كل يوم على شكل سلطة أو كجزء من وجبة.