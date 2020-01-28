تعرفي على بعض الأخطاء الشائعه فى إتيكيت الطعام

هناك بعض الاخطاء الشائعه فى اتيكيت الطعام غالبا ما تصدر من الاشخاص بعفويه غير مقصوده و لكنها غالبا ما تترك انطباعا سيئا امام الأخرين

لا تدخلي السكين الى فمك ولا تأكلي الطعام المتبقّي عليها بواسطة اللسان

مهما كنت جائعه لا تبدأى تناول طعامك قبل الاخرين فقط انتظرى حتى يجلس الجميع

لا تفتحى فمك اثناء المضغ فيجب ان يكون الفم مغلقا جيدا اثناء عمليه المضغ و كذلك لا تتحدثى اثناء المضغ

اذا اردت صنفا معينا و كان بعيدا عن يدك فقط اطلبيه برقه و لا تمرري يديك فوق طبق أحد من الجالسين على المائدة لكي تأخذى هذا الصنف

لا تضعى كميه كبيره من الطعام فى فمك

لا تدفعى الطعام باصابعك الى الشوكه او الملعقه

لا تصدري أصواتاً خلال المضغ او الشرب و تجنبى اصطدام الملعقه بأسنانك

لا تأخذي طعاماً من طبق أحد.

مناديل السفره او فوط السفره لا تستعمليها الا لمسح فمك ويديك فقط

لا تزيلي بقايا الأطعمة الملتصقه بين أسنانك باستعمال أصابعك أو أدوات المائدة

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