13 نصيحة بسيطة لتعزيز مناعة طفلك في فصل الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعاني كثير من الأمهات من ضعف الجهاز المناعي لطفلها خصوصًا في فصل الشتاء، ما يجعلهم أكثر عرضه للإصابة ببعض الأمراض.

لذلك نقدم لكم بعض النصائح التي تعزز من مناعة طفلك في فصل الشتاء، وفقا لما قاله الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في تصريحه لـ"الخليج 365":

- احرصي على التغذية السليمة لطفلك، ويجب تناول الكثير من البروتينات والنشويات، والفواكه والخضروات التي تعزز من المناعة.

- عليكِ الانتباه عند إصابة الطفل بالأنيميا أو نقص الكالسيوم، يجب استشارة الطبيب على الفور، لأنها تؤثر بالسلب على المناعة.

- يجب اتباع الوسائل الصحية عند تعرض طفلك لنزلات البرد، السعال، الكحة، وأخذ الدواء اللازم وفقا لاستشارة الطبيب.

- يجب الحرص على ابتعاد طفلك عن زملائه المصابين بنزلات البرد أو الأمراض الجلدية، حتى لا تنتقل إليه عدوى، حيث إن المناعة في هذه السن تكون ضعيفة جدًا.

- يجب غسل اليدين بالصابون المعقم باستمرار قبل الطعام وبعده، حيث إن اليدين أكثر مكان لتواجد البكتريا.

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- احرصي على تجنب طفلك الاختلاط ولمس الحيوانات الأليفة، حيث إن هناك أمراضا في الحيوانات تنتقل إلى طفلك بشكل سريع.

- عليك تهوية غرفة طفلك باستمرار كل يوم، لدخول الشمس بها، نظرا لأهمية الشمس في تقوية مناعة طفلك.

- ينصح بتعقيم أرضيات المنزل والمكتب الذي يجلس عليه طفلك بمحلول معقم، لمنع دخول البكتريا إلى جسم طفلك.

- في حالة إصابة طفلك بالأنفلونزا، لا تجعليه يذهب إلى المدرسة أو الخروج في الأجواء الباردة حتى لا يزداد الأمر سوءًا.

- الحرص على إعطاء طفلك الفيتامينات اللازمة التي تساعد على تعزيز المناعة مثل فيتاميني "C" و"D".

- تطعيم طفلك ضد الأنفلونزا في بداية فصل الشتاء، لتقوية مناعته.

- تناول السوائل الدافئة، لتحسين وظائف الجسم، ورفع قدرة جهازه المناعي.

- ابتعدي عن تقديم الوجبات السريعة، لأنها تضعف من جهازه المناعي.