7 أطعمة تساعدك على مواجهة اكتئاب الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

عادة ما يصاحب فصل الشتاء اكتئاب لدى البعض، نظرا لزيادة برودة الجو وقلة التعرض للشمس التي تزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب.

لذلك نقدم لكم بعض الأطعمة الصحية التي تساعدك للتغلب على اكتئاب الشتاء وفقا لموقع" Health line":

1- سمك السلمون

يعد السلمون مصدر كبير للطاقة، فهو يمد الجسم بالبروتينات الخالية من الدهون التي تؤثر بشكل إيجابي على الحالة المزاجية.

2- الموز

من الفواكه التي تساعد للتغلب على اكتئاب الشتاء، نظرا لاحتوائه على البوتاسيوم والماغنسيوم اللذان يساعدان على علاج الاكتئاب.

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3- الشوكلاتة الداكنة

تساعد الشكولاتة غلى تحسين الحالة المزاجية، وتقضي على الشعور بالإجهاد والتعب.

4- الألبان والجبن

يساعدا في تحسين الحالة المزاجية، لاحتوائهماعلى فيتامين "د" كعلاج للاكتئاب.

5- الخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي على كمية كبيرة من حمض الفوليك، الذي يساهم في تحسين وظائف الجهاز العصبي، ويساعد على إنتاج السيرونوتين.

6- الشوفان

يستخدم كعلاج فعال لعلاج اكتئاب الشتاء، حيث أنه يحتوي على الفيتامينات والألياف المفيدة لصحة الجسم.

7- المكسرات

تحسن المكسرات الحالة المزاجية للإنسان في فصل الشتاء، نظرا لاحتوائها على عنصر الماغنسيوم الذي يعالج الاكتئاب.