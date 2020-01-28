لمرضى السمنة.. دليلك لفقدان الوزن الزائد في 10 أيام فقط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
فقدان الوزن، من الأهداف التي يسعى إليها بعض الأشخاص، فيحاولون البحث عن أنظمة الحمية الغذائية، التي تمكنهم من الحصول على قوام مثالي ممشوق في قل وقت ممكن.
"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، دايت يساعد على التخلص من الوزن الزائد في 10 أيام، وفقًا لموقع "Only my health".
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