5 أطعمة تجنب تناولها بعد التمارين الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يسعى الكثير لممارسة الرياضة للحصول على جسم الرياضي وتخليص الجسم من السموم، ولكن تظهر المشكلة، فيما نتناوله بعد التمارين الرياضية من وجبات غذائية قد تضيع مجهود هذه التمارين، وهي كالتالي وفق ما ذكر موقع "BYRDIE":

- زيوت عالية:

تعتبر الأطعمة الغنية بالزيوت والدهون، مثل البطاطس المقلية والأطعمة المقلية بالزيوت، نظرا لأن تناولها بعد التمارين الرياضية، يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم السريع، ما يضيع الجهد المبذول في التمارين، لأن هذه الأطعمة تزيد نسبة الكوليسترول في الدم.

- المكسرات:

أيضًا المكسرات مثل اللوز والكاجو والبندق؛ لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون تعمل على إبطاء عملية الهضم.

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- القهوة:

من الأخطاء الشائعة التي يقوم بها البعض هو تناول القهوة بعد أداء التمارين الرياضية، ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والإجهاد ومشكلات في المعدة.

- المياه الغازية والسكريات:

من الأخطاء التي يرتكبها البعض تناول السكريات والمياه الغازية بعد التمارين الرياضية نظرا لاحتوائها على السعرات الحرارية العالية التي تؤدي إلى بطء التمثيل الغذائي، وتعطيل عملية الهضم للجسم.

- الشوكولاتة:

يفضل تناول الشوكولاتة قبل التمارين الرياضية لتمدنا بالطاقة، ولكن ينصح بعدم تناولها بعد التمارين الرياضية؛ لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكريات التي تتسبب الأرق والتعب الشديد، مما يضيع ما قمت به من مجهود في التمارين الرياضية.