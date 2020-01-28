صور.. مراد مكرم يدعم مريضات سرطان الثدي بالمعهد القومي للأورام ٧٧٧

زار الفنان ومقدم برنامج "الأكيل" عبر قناة "سي بي سي سفرة" مراد مكرم، مستشفى الثدي التابع للمعهد القومي للأورام 777، من أجل دعم وتقديم المساندة لمحاربات الورم الخبيث.

التقى "مكرم" عددا من مريضات سرطان الثدي، خلال جولته التفقدية داخل المستشفى، بصحبة الدكتور عماد شاش مدير "القومي للأورام"، مشيدا بمستوى الخدمة الطبية المقدمة، والتعامل الذي وصفه بـ"الراقي" من الأطباء وفريق التمريض.

وقال الفنان، في بيان له، إن المعهد يساهم في تغيير الصورة الذهنية عن المستشفيات الحكومية، وأنها تنافس المستشفيات الخاصة، معربا عن سعادته بجودة الخدمات الطبية.

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ودعا الفنان الشاب محبي الخير لدعم المعهد القومي للأورام 777، الذي يقدم خدمة العلاج مجانا لكل الأعمار في جميع المحافظات، ووعد بالزيارة في القريب العاجل مرة أخرى.