صور.. خبير تجميل زينة: "رموشها وقعت من كتر العياط مع عمرو أديب"

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شارك خبير التجميل علاء التونسي، مقطع فيديو جديد لإطلالة الفنانة زينة، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قبل استضافتها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "إم بي سي مصر".
وظهرت زينة، خلال تمايلها واستعراض تسريحة شعرها الإنسيابية، مرتدية سترة متوسطة الطول، وفستان فاتح اللون، مزين بحزام.
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "زي القمر كالعادة"، و"رموشها وقعت بآخر الحلقة" ليرد "التونسي"، قائلا: "وقعت من كتر العياط"، مرفقا "إيموشن" باكِ.
وعقب مرور ساعات من رد خبير التجميل على سؤال إحدى متابعاته، قرر إغلاق التعليقات، دون حذف مقطع الفيديو.
أبرز تصريحات زينة مع عمرو أديب
تحدثت الفنانة زينة عن كواليس خلافها مع الفنان أحمد عز، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، أبرزها، مبادرته برفع قضايا ضدها، واتهامها بتزوير المستندات الشخصية للتؤام "عز" و"زين"، ومطالبته لها بإجراء تحليل "دي إن إي"، ومنعه لطفليه من السفر.
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