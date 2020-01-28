ثنائيات النجوم بإطلالات متألقة في حفل Grammys 2020

نيويورك - لايف ستايل
في ظل مواكبتنا لحفل Grammys هذا العام، لفتنا العديد من اطلالات النجمات العالميات برفقة أزواجهن وأصدقائهن. فبدت اختياراتهم ملفتة وفاخرة ومنسقة مع بعضها البعض من خلال أجمل التصاميم الفاخرة والملفتة.اليك اجمل اطلالات ثنائيات النجوم خلال تألقهن في حفل Grammys 2020، لتستوحي منها أجدد صيحات الموضة الفاخرة.
أعجبتنا اطلالة النجمة CHRISSY TEIGEN بفستان مرجاني من توقيع Yanini برفقة زوجهاJOHN LEGEND الذي تألق ببدلة رسمية باللون الرمادي مع قصة البلايزر المكسرة من جهة وغير المستقيمة. أما الجميلة LANA DEL REY بفستان فضي براق الى جانب SEAN STICKS LARKIN الذي ارتدى بدلة رسمية سوداء. ومن الاطلالات التي أعجبتنا تألق الجميلة Dua Lipa بتصاميم ساتان فضية من توقيع Alexander Wang وارتدى Anwar Hadid بدلة رسمية سوداء مع ربطة العنق الكلاسيكية
واللافت اطلالة الثنائي Priyanka Chopraبفستان ابيض مزخرف مع الشراريب من Ralph & Russo برفقة زوجها Nick Jonas المتألق ببدلة رسمية باللون البرونزي. أما اطلالة Sophie Turner بفستان قصير مع الاقمشة البراقة والكشكش من Louis Vuitton فتألقت به الى جانب Joe Jonas الذي اختار تصاميم داكنة ومزخرفة بلوني البني والكحلي. ولا يمكن الا أن نثني على اطلالة Jameela Jamil بفستان بنفسجي مع الكشكش والتول من دار Georges Chakra الى جانب JAMES BLAKE بتصاميم عصرية ومطبعة.
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