لماذا طعام المطاعم غير صحي؟.. إليك المكونات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

تتميز وجبات الطعام بالطعم الرائع والجذاب، على الرغم من أنها تؤدي إلى زيادة والوزن ومليئة بالمكونات غير الصحية، لذا عليكم الانتباه لما تحتويه هذه الأطباق.

ويرصد لكم "الخليج 365"، بعض من هذه المكونات بحسب ما أوضح موقع "besthealthmag"

- زبدة

تضع المطاعم الزبدة بكميات كبيرة في جميع أنواع الطعام، الشوربة، الصلصة، الدجاج، اللحوم، وكذلك الخضراوات.

فاستخدام الزبدة هو أسهل وأسرع طريقة لمذاق ممتاز وجذاب، ومعظم المطاعم تضع كميات هائلة في الوجبات اما يزيد من نسبة الدهون التي تتناولها.

- الكريمة

يتم استخدامها مثل الزبدة، بكميات كبيرة، وتعتبر مكون رئيسي في الطعام اليومي، وكذلك الحلويات.

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- الزيوت

وضع الزيوت بكمية كبيرة، يجعل المذاق أكثر جاذبية ومتعة، وتستخدم المطاعم زيوت مختلفة، مثل الزيتون، والجوز، وغيرها، ما يزيد من السعرات الحرارية في الوجبة الواحدة.

- الدهون الحيوانية

تحتوي شرائح اللحم والبرجر والدجاج المقرمش، على كميات هائلة من الدهون الحيوانية، التي تضيف لها النكهة المميزة الشهيرة.

- ملح

تستخدم المطاعم نسبة ملح عالية للحصول على أفضل نكهة ممكنة، في كل شيء، حتى السلطات والحلويات.

- السكر

هل تناولت من قبل طق جانبي من الخضروات، وكانت بمذاق أفضل من الحلويات؟ ذلك لأنهم أضافوا السكر لتعزيز نكهته.