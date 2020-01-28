12 نصيحة بسيطة لتنظيف الحمام والتخلص من الرائحة الكريهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الرائحة الكريهة للحمام، مصدر إزعاج للجميع في المنزل، وعلى الرغم من أن ربّة المنزل تقوم بتنظيفه باستمرار إلا أن رائحته قد تكون مستمرة.

لذا نقدم مجموعة من النصائح والطرق البسيطة لتنظيف الحمام والتخلص من الرائحة الكريهة، وفقا لموقع "JUSt aDROP":

- اخلطي البيكينج صودا والماء للحصول على خليط يشبه معجون الأسنان، وباستخدام العجين افركي الأماكن الصفراء، ثم اتركيها لمدة ساعة، ثم اغسلي الحمام ثم جففيه بقطعة قماش.

- يمكنك استخدام الخل من خلال رشه في أماكن متفرقة من الحمام؛ نظرا لأنه يساعد على امتصاص الروائح الكريهة.

- ضعي كوبا من الماء على معلقة كبيرة من الملح وبضع قطرات من الزيت العطري، ثم رشي هذا الخليط في الحمام والدش والأرضيات.

- ضعي القليل من المنظف متعدد الأغراض مع الماء، ثم رشي الخليط في جميع أركان الحمام، ثم افركيه بفرشاة واغسليه بماء نظيف.

- بالنسبة لتنظيف الحوض، رشي المنظف متعدد الأغراض على الحنفيات والحوض، ثم امسحيه باستخدام قطعة قماش نظيفة ثم اغسليه بالماء.

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- نظفي زجاج المرآة الخاص بالحمام باستخدام منظف الزجاج وقطعة قماش وامسحيها برفق.

- أثناء وجود تراكم وبقع في المرحاض رشي المنظف الخاص بالحمام ثم قومي باستخدام فرشاة الحمام بفركه جيدا لإزالة البقع.

- يمكنك وضع الخل في الحمام ثم اتركيه واستخدامي الفرشاة للتنظيف.

- نظفي باستمرار أدوات الدش، حيث يتراكم عليها الكثير من الماء والصابون التي تكون رائحة كريهة.

- يجب العناية وتنظيف ستائر حوض الاستحمام باستمرار حتى لا تتسبب في الرائحة الكريهة.

- قومي بوضع الزهور ذات الرائحة الجذابة والشموع للحصور على رائحة منعشة.

- يجب تغيير سلة المهملات باستمرار وبشكل دوري لمنع ظهور الرائحة الكريهة.