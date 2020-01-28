كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2020 07:41 مساءً - تجد نساء وفتيات كثيرات صعوبة كبيرة في عملية تطبيق المكياج، كونهن يجهلن الخطوات الصحيحة لوضع المكياج. فإذا كنت تشعرين بالاستياء من طريقة تطبيق المكياج التي تتبعينها، تابعينا في هذا المقال، لنطلعك على خطوات وضع المكياج بالترتيب.

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تحضير البشرة

تحضير البشرة



قبل البدء بتطبيق المكياج، احرصي دائماً على تحضير البشرة، فهذه الخطوة ضرورية جداً لتكون بشرتك صحية ومشرقة وخالية من العيوب، وأيضاً للحصول على مكياج مثالي. قومي أولاً بتنظيف وجهك بالغسول الملائم، وتشطيفه بالماء الفاتر، وتجفيفه جيداً. من ثم، طبّقي التونر، فهو يعمل على ترطيب البشرة بالشكل الكافي، ويجعل المكياج ينساب على البشرة بسلاسة.



تغطية البشرة

تغطية البشرة



للحصول على تغطية بشرة تدوم طويلاً، ضعي البرايمر واتركيه الى أن يجف. بعدها، وزعي كريم الأساس على الوجه والرقبة إما بالفرشاة أو بأطراف الأصابع. من ثم، طبقي الكونسيلر، أو خافي العيوب، في محيط العين، واحرصي على توزيعه بأطراف الأصابع منعاً لحصول أي تكتلات، وانتظري لمدة دقيقة حتى يتغلغل في البشرة. وإذا كنت تريدين أن يدوم المكياج أكثر، طبقي بودرة الوجه.



مكياج العين

مكياج العين



للحصول على مكياج عيون صحيح، اتبعي الخطوات التالية بالتدرج: في البداية، طبقي ظلال العيون ووزعيها فوق العين على ألا تعلو فوق منطقة الجفون. وفي حال كنت ترغبين في استخدام الرموش الاصطناعية، ألصقيها مباشرة بعد وضع الظلال. من ثم، طبقي الأيلاينر على خط الرمش العلوي واختاري الرسمة التي ترغبين فيها، وطبقي الكحل داخل العين إذا كنت تريدين استخدامه. أما الخطوة الأخيرة، فتكون بتطبيق الماسكرا على الرموش من خلال توزيعها على الزاويا الداخلية للعين، ثم الى منتصف العيون بتحريك الماسكرا الى الأعلى والأسفل، ثم الى نهاية الرموش.

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الهايلايتر والبلاش

الهايلايتر



بعد الانتهاء من مكياج العيون، طبقي الهايلايتر من خلال توزيعه على ملامح وجهك التي ترغبين في إظهارها وتسليط الضوء عليها. من ثم، ضعي البلاش، أو أحمر الخدود، على عظمتي الخدين، باستخدام فرشاة كبيرة الحجم.



أحمر الشفاه

أحمر الشفاه



تطبيق أحمر الشفاه هو الخطوة الأخيرة في عملية تطبيق المكياج. ولتحصلي على مكياج شفايف مثالي خال من التشققات والتقشر، احرصي على تقشير شفتيك وترطيبهما بمرطب الشفاه المناسب. من ثم، ارسمي حدود الشفتين بقلم تحديد الشفاه، بعدها طبقي أحمر الشفاه ووزعيه جيداً داخل الشفتين.

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