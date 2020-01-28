سكراب القهوة للوجه لتجديد البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2020 07:41 مساءً - تحتوي القهوة على كمية كبيرة من الكافيين، وهو مادة طبيعية مضادة للأكسدة تعمل على إزالة الخلايا الميتة المتراكمة على سطح البشرة، فتمنح البشرة الإشراقة والنضارة وملمساً حريرياً، الى جانب محاربتها تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة. لذلك، تعلمي تحضير سكراب القهوة للوجه بطرق مختلفة، وستلمسين الفرق من الاستخدام الأول.

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سكراب القهوة وزيت بذور العنب

سكراب القهوة وزيت بذور العنب



اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة وملعقة كبيرة من كل من زيت بذور العنب والسكر البني. حركي المكونات جيداً وافركي وجهك بها بلطف بحركات هادئة من الأسفل الى الأعلى لبضع دقائق. بعدها، شطفي وجهك بالماء الفاتر.



سكراب القهوة والبيض

سكراب القهوة



اخلطي جيداً ملعقتين صغيرتين من القهوة المطحونة مع بياض بيضة واحدة، ثم ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، قومي بتقشير المزيج بهدوء وشطفي وجهك بالماء البارد.



سكراب القهوة وزيت جوزالهند

سكراب القهوة وزيت جوز الهند



امزجي ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة وملعقة كبيرة من كل من زيت جوز الهند والعسل الخام العضوي. نظفي بشرتك بالغسول الملائم، من ثم طبقي المزيج على بشرة وجهك واتركيه الى أن يجف. بعدها، أعيدي تنظيف بشرتك وشطفيها بالمياه الفاترة.



سكراب القهوة والكاكاو

سكراب القهوة



اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة وملعقة كبيرة من الكاكاو، ثم أضيفي إليهما الماء تدريجياً مع التحريك، الى أن تحصلي على مزيج متماسك. من ثم ضعي المزيج على وجهك ودلكي به بشرة وجهك لمدة 3 دقائق، بعدها شطفي وجهك جيداً بالماء الفاتر.

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سكراب القهوة والعسل

سكراب القهوة والعسل



اخلطي جيداً ملعقة كبيرة من القهوة وملعقة أخرى من العسل، من ثم ادهني وجهك بالمزيج بحركات دائرية بواسطة أطراف أصابعك لبضع دقائق. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الفاترة.



سكراب القهوة والشوفان

سكراب القهوة والشوفان



اخلطي جيداً ملعقة كبيرة من كل من القهوة ومسحوق الشوفان والزبادي، ثم ضعي الخليط على بشرة وجهك، مع تدليكها لبضع دقائق. بعدها نظفي بشرتك بغسول ملائم وشطفيها بالمياه الباردة.



سكراب القهوة والزبادي

سكراب القهوة والزبادي



اخلطي ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة وملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو وأربع ملاعق كبيرة من الزبادي. وحين تحصلين على خليط متجانس شبيه بالكريما، طبقيه على بشرة وجهك مع فرك البشرة بأطراف الأصابع لبضع دقائق. بعدها، شطفي بشرتك بالمياه الفاترة.

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