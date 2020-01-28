تعرضت الإعلامية بسمة وهبة، لحادث صباح اليوم، حيث احترقت "فيشة" الكهرباء الخاصة بالدفاية وشاركت جمهورها ومتابعيها عبر إنستجرام، تفاصيل ما حدث قائلة: "مهما حكيت مش هتصدقوا النار اللي ولعت عندي في الأوضة، وربنا نجاني وقمت ولحقتها الساعة 5 الفجر.. عملت رخامة فوق الخشب، ومع ذلك مكنش كفاية.. الحمد لله على كل حال.. ربنا نجاني.. لو كنت اتأخرت شوية وأنا نايمة كانت النار ولعت في الأوضة". ويقدم موقع "wiki how" نصائح للتعامل مع الدفاية بأمان، أبرزها التالي: يجب تنظيفها بشكل دوري. تحفظ بمكان جاف، طيلة فترة التخزين. يجب فحص الدفايات من قبل المختصين بشكل مستمر للتأكد من صمامات الغاز، وكذلك قبل تشغيها. Advertisements التأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية، والمشترك في كل مرة قبل تشغيل الدفاية الكهربائية. فتح النافذة عند استخدام الدفاية، لتجنب الاختناق. وضعها بعيدًا عن الأقمشة، وخاصة الحراير والستان. يجب وضع الدفاية بعيدا عن السجاد ذي الخيوط "البلوستر". تجنب الوصلات الكهربائية، لتجنب "السخونة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد احتراقها بمنزل بسمة وهبة.. نصائح لاستخدام الدفاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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