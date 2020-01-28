الامارات | خريطة مهرجان أضواء الشارقة.. استعدوا لـ 11 ليلة من العروض المبهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة مهرجان أضواء الشارقة.. استعدوا لـ 11 ليلة من العروض المبهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الدورة العاشرة من مهرجان أضواء الشارقة في الخامس من فبراير المقبل، لتنير مواقع وصروحاً عدة في الإمارة، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت والعروض الضوئية المبهرة.

وقالت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إن فعاليات المهرجان ستنطلق تحديداً من مبنى بلدية مدينة الشارقة الذي سيتحول إلى أيقونة معمارية تسرد مسيرة تطور الثقافة العربية وأثرها بين الماضي والحاضر. وعلى مدى 11 ليلة متتالية حتى 15 من فبراير المقبل، ستزدان أبرز الصروح المعمارية بحلة ضوئية.

ويستقطب الحدث نخبة من الفنانين العالميين والمحليين من أصحاب الخبرات الطويلة الذين سبق لهم المشاركة بهذا النوع من المهرجانات العالمية.

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ومن المواقع التي ستحتضن الدورة العاشرة من المهرجان: قاعة المدينة الجامعية، والجامعة الأميركية في الشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية، وبلدية مدينة الشارقة، وواجهة المجاز المائية، ومسجد النور، والقصباء، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبلدية منطقة الحمرية، وجامعة الشارقة في كلباء، ومسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي في دبا الحصن. كما أضيفت مواقع جديدة إلى قائمة عروض المهرجان هذا العام، وهي: جامعة الشارقة، ومسجد الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وميدان عمران تريم، ومبنى قناة الوسطى بالذيد،

ومبنى دار القضاء في خورفكان، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في خورفكان.

وقال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خالد جاسم المدفع، خلال مؤتمر للكشف عن تفاصيل المهرجان، أمام واجهة مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة: «نحتفي هذا العام بمرور 10 سنوات من الإرث الغني للحدث الفني الثقافي، وتمثل النسخة العاشرة محطة مهمة في مسيرة النجاح التي يقودها هذا المهرجان الذي يواصل حصد شهرة عالمية واسعة من خلال تقديم عروض ضوئية مبهرة ترقى إلى توقعات الزوار والمقيمين، وتجسد روح الشارقة وثقافتها».